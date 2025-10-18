قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح باهر لخطة الخداع الاستراتيجي ودور عظيم لأشرف مروان| محمود طلحة يكشف التفاصيل
إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي
مدرسة الفن والهندسة..الزمالك يتفوق على ديكيداها الصومالي بسداسية في الكونفدرالية
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينطلق السبت المقبل بمشاركة 30 دولة

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينطلق السبت المقبل بمشاركة 30 دولة
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينطلق السبت المقبل بمشاركة 30 دولة
أ ش أ

تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يوم السبت المقبل بمشاركة 30 دولة.

وعقدت إدارة الملتقى مؤتمرًا صحفيًا بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة منهم الدكتور مدحت العدل، والدكتور حسام بدراوي. 
وكشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى والله تحمل اسم "كوكب الشرق أم كلثوم". 
وأشار قابيل إلى أن الملتقى، الذي بدأ خطواته الأولى بمشاركة 18 دولة، يحقق هذا العام إنجازًا جديدًا بمشاركة وفود من 30 دولة تمثل أمريكا اللاتينية وأوروبا والوطن العربي، وهو ما يعكس اتساع تأثير الملتقى واهتمام الشباب العربي والعالمي بالمشاركة في فعالياته المختلفة.
وأوضح أن الملتقى هذا العام يشهد تنوعًا كبيرًا في الفعاليات، حيث تُقام ثماني ورش دولية في تخصصات متعددة، يشارك فيها شباب من عمان وتونس والعراق والسعودية، إلى جانب مسابقات نوعية موازية لمسابقة العروض المسرحية، أبرزها مسابقة "نجم الجامعة" التي تبرز مواهب الشباب في الغناء والشعر والتمثيل والكوميديا والعزف الموسيقي.
وأكد قابيل أن الدورة السابعة تحمل اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، تزامنًا مع مرور خمسين عامًا على رحيلها، تقديرًا لدورها كرمز مصري وعربي خالد، كما أشار إلى أن حفل الافتتاح سيُقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، في خطوة تهدف إلى الدمج بين الفنون والسياحة والثقافة، وتسليط الضوء على عظمة مصر ومكانتها الحضارية.
وأضاف أن الملتقى هذا العام يشهد تشكيل لجنة عليا جديدة لوضع فلسفة واستراتيجية الملتقى، تضم نخبة من الشخصيات العامة والفكرية، من بينهم الدكتور حسام بدراوي، والدكتور منير فخري عبد النور، والدكتورة جليلة الشيخة المستشار الثقافي لتونس، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان طارق الدسوقي، والإعلامي شريف عامر، إلى جانب الدكتورة سمر سعيد، الشريكة المؤسسة لمؤسسة فنيين مصريين.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي المسرح الجامعي أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

بالصور

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد