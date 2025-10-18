ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ينطلق السبت المقبل بمشاركة 30 دولة

تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يوم السبت المقبل بمشاركة 30 دولة.

وعقدت إدارة الملتقى مؤتمرًا صحفيًا بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة منهم الدكتور مدحت العدل، والدكتور حسام بدراوي.

وكشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى والله تحمل اسم "كوكب الشرق أم كلثوم".

وأشار قابيل إلى أن الملتقى، الذي بدأ خطواته الأولى بمشاركة 18 دولة، يحقق هذا العام إنجازًا جديدًا بمشاركة وفود من 30 دولة تمثل أمريكا اللاتينية وأوروبا والوطن العربي، وهو ما يعكس اتساع تأثير الملتقى واهتمام الشباب العربي والعالمي بالمشاركة في فعالياته المختلفة.

وأوضح أن الملتقى هذا العام يشهد تنوعًا كبيرًا في الفعاليات، حيث تُقام ثماني ورش دولية في تخصصات متعددة، يشارك فيها شباب من عمان وتونس والعراق والسعودية، إلى جانب مسابقات نوعية موازية لمسابقة العروض المسرحية، أبرزها مسابقة "نجم الجامعة" التي تبرز مواهب الشباب في الغناء والشعر والتمثيل والكوميديا والعزف الموسيقي.

وأكد قابيل أن الدورة السابعة تحمل اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، تزامنًا مع مرور خمسين عامًا على رحيلها، تقديرًا لدورها كرمز مصري وعربي خالد، كما أشار إلى أن حفل الافتتاح سيُقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، في خطوة تهدف إلى الدمج بين الفنون والسياحة والثقافة، وتسليط الضوء على عظمة مصر ومكانتها الحضارية.

وأضاف أن الملتقى هذا العام يشهد تشكيل لجنة عليا جديدة لوضع فلسفة واستراتيجية الملتقى، تضم نخبة من الشخصيات العامة والفكرية، من بينهم الدكتور حسام بدراوي، والدكتور منير فخري عبد النور، والدكتورة جليلة الشيخة المستشار الثقافي لتونس، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان طارق الدسوقي، والإعلامي شريف عامر، إلى جانب الدكتورة سمر سعيد، الشريكة المؤسسة لمؤسسة فنيين مصريين.