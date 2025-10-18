بعد أدائه اليمين الدستورية.. محمد البديوي: العمل الجاد هو الطريق لبناء الثقة

عبّر النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، عن اعتزازه بأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن انضمامه للمجلس يمثل مسؤولية وطنية تتطلب حضورًا فعّالًا وعملًا متواصلًا لخدمة المواطن والدولة على حد سواء.

وقال "البديوي" إن المرحلة المقبلة تفرض على الجميع أسلوبًا جديدًا في العمل البرلماني يقوم على الشفافية، والميدان، والاقتراب من الناس، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر أداءً حقيقيًا ينعكس على تفاصيل حياته اليومية، وليس مجرد وعود أو تصريحات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن رؤيته للمرحلة القادمة تقوم على تحقيق تنمية متوازنة تصل لكل قرية ومدينة، مع التركيز على ملفات تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من توفير فرصة عمل كريمة وسكن لائق وتعليم جيد.

وأشار "البديوي" إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مجلس الشيوخ سيكون شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات الداعمة لهذا المسار، من خلال دراسات موضوعية ومقترحات واقعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

كما أكد أن العمل في هذه المرحلة لا يحتمل التأجيل أو التردد، قائلاً: الناس عايزة تشوف أثر الشغل مش تسمع كلام.. واللي جاي محتاج جهد وإخلاص وإيمان بأن مصلحة المواطن هي البوصلة الأولى لكل قرار".