بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
وزير الكهرباء: التدريب عملية مستمرة والقطاع يمتلك كوادر قادرة على تنفيذ خطة التطوير
كيفية معرفة المقر الانتخابي للادلاء بالصوت لمجلس النواب
نواب الشيوخ يوافقون على إرسال برقية تهنئة للرئيس السيسي على جهوده
التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى في المحافظات بعد رفع أسعار الوقود
"فوزي" لـ"نواب الشيوخ": لا تسمحوا لأي تحدي أن يعرقل خدمتنا للناس
برلمان

بعد أدائه اليمين الدستورية.. محمد البديوي: العمل الجاد هو الطريق لبناء الثقة

النائب محمد البديوي
النائب محمد البديوي
عبد الرحمن سرحان

عبّر النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، عن اعتزازه بأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن انضمامه للمجلس يمثل مسؤولية وطنية تتطلب حضورًا فعّالًا وعملًا متواصلًا لخدمة المواطن والدولة على حد سواء.

وقال "البديوي" إن المرحلة المقبلة تفرض على الجميع أسلوبًا جديدًا في العمل البرلماني يقوم على الشفافية، والميدان، والاقتراب من الناس، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر أداءً حقيقيًا ينعكس على تفاصيل حياته اليومية، وليس مجرد وعود أو تصريحات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن رؤيته للمرحلة القادمة تقوم على تحقيق تنمية متوازنة تصل لكل قرية ومدينة، مع التركيز على ملفات تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من توفير فرصة عمل كريمة وسكن لائق وتعليم جيد.

وأشار "البديوي" إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مجلس الشيوخ سيكون شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات الداعمة لهذا المسار، من خلال دراسات موضوعية ومقترحات واقعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

كما أكد أن العمل في هذه المرحلة لا يحتمل التأجيل أو التردد، قائلاً: الناس عايزة تشوف أثر الشغل مش تسمع كلام.. واللي جاي محتاج جهد وإخلاص وإيمان بأن مصلحة المواطن هي البوصلة الأولى لكل قرار".

الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان شيوخ النواب

