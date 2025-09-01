قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 98 ألف ريال.. أسعار كيا k5 موديل 2025 في السعودية

كيا K5 موديل 2025
كيا K5 موديل 2025
صبري طلبه

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، عبر طرح الكثير من الإصدارات المتنوعة ومنها السيارة K5 موديل 2025، والتي تنطلق من خلال عدة فئات، وبسعر يتراوح بين 98,073 ريال و131,976 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كيا K5 موديل 2025

تأتي السيارة كيا K5 موديل 2025 بمحرك بنزين 2500 سي سي، أو هايبرد 2000 سي سي، بقوة تتراوح بين 194 و195 حصانًا، وعزم دوران بين 246 و367 نيوتن متر، مع معدل استهلاك للوقود 16.3 كم/لتر أو 24.6 كم/لتر، بحسب فئة البنزين وهايبرد.

كيا K5 موديل 2025

زودت كيا K5 موديل 2025 بكاميرا 360 درجة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني والثبات الالكتروني EBD وESP، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و6، مقاعد قماش أو الجلد، مكيف هواء.

كيا K5 موديل 2025

تحتوي السيارة كيا K5 موديل 2025 على شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة، شاشة اخرى للترفيه قياسها 12.3 بوصة، مع تقنية دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، قفل مركزي، حساسات حركة لسهولة عملية الاصطفاف، إضاءة نهارية، جنوط يتراوح قياسها بين 16 و17 بوصة. 

كيا K5 موديل 2025

أسعار السيارة كيا K5 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة كيا K5 موديل 2025 بسعر يبدأ من 98,073 ريال للفئة الأولى، و   102,458 ريال للفئة الثانية، بينما تتراوح أسعار الفئة الثالثة والرابعة بين 115,827 ريال و 128,019 ريال.

كيا K5 موديل 2025

وتبلغ أسعار الفئة الخامسة SX 2.5L نحو 147,163 ريال، وسعر 112,511 ريال للفئة السادسة، بينما يصل سعر الفئة السابعة إلى EX2 HEV 2.0L   إلى 131,976 ريال سعودي.

كيا كيا k5 كيا K5 موديل 2025 سعر كيا K5 موديل 2025 سعر كيا K5 موديل 2025 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد موسي

أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي بغزو الصحراء أنقذتنا من أزمة انعدام الأمن الغذائي.. فيديو

ترامب

روبرت أرليت: ترامب يسعى لفرض سلطته عبر تقليص عدد مستشاريه

غزة

البرغوثي: ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

بالصور

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

فيديو

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد