تبدأ من 98 ألف ريال.. أسعار كيا k5 موديل 2025 في السعودية

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، عبر طرح الكثير من الإصدارات المتنوعة ومنها السيارة K5 موديل 2025، والتي تنطلق من خلال عدة فئات، وبسعر يتراوح بين 98,073 ريال و131,976 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كيا K5 موديل 2025

تأتي السيارة كيا K5 موديل 2025 بمحرك بنزين 2500 سي سي، أو هايبرد 2000 سي سي، بقوة تتراوح بين 194 و195 حصانًا، وعزم دوران بين 246 و367 نيوتن متر، مع معدل استهلاك للوقود 16.3 كم/لتر أو 24.6 كم/لتر، بحسب فئة البنزين وهايبرد.

زودت كيا K5 موديل 2025 بكاميرا 360 درجة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني والثبات الالكتروني EBD وESP، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و6، مقاعد قماش أو الجلد، مكيف هواء.

تحتوي السيارة كيا K5 موديل 2025 على شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة، شاشة اخرى للترفيه قياسها 12.3 بوصة، مع تقنية دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، قفل مركزي، حساسات حركة لسهولة عملية الاصطفاف، إضاءة نهارية، جنوط يتراوح قياسها بين 16 و17 بوصة.

أسعار السيارة كيا K5 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة كيا K5 موديل 2025 بسعر يبدأ من 98,073 ريال للفئة الأولى، و 102,458 ريال للفئة الثانية، بينما تتراوح أسعار الفئة الثالثة والرابعة بين 115,827 ريال و 128,019 ريال.

وتبلغ أسعار الفئة الخامسة SX 2.5L نحو 147,163 ريال، وسعر 112,511 ريال للفئة السادسة، بينما يصل سعر الفئة السابعة إلى EX2 HEV 2.0L إلى 131,976 ريال سعودي.