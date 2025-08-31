قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بورشه كايين الكهربائية 2026 الجديدة

بورشه كايين الكهربائية موديل 2026
بورشه كايين الكهربائية موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه كايين الكهربائية موديل 2026، وتنتمي كايين الكهربائية لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

محرك بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

تستمد سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 قوتها من محرك مغناطيسي دائم واحد مع ناقل حركة أحادي السرعة في كل محور، وبها محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 1000 حصان .

بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

يوجد بـ سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026، بطارية ليثيوم أيون سعة 108 كيلوواط/ساعة قابلة للاستخدام، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتصل سرعتها القصوي إلي 320 كم/ساعة، ويمكن شحن سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 من 10% حتي 80% في مدة 16 دقيقة .

مواصفات بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

زودت سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، باقة تصميم الطرق الوعرة التي تضيف درع خفيف للجزء السفلي من الهيكل وإطارات متخصصة، وتم تثبيت الواجهتين الأمامية والخلفية لتحسين زوايا الاقتراب والانطلاق، وبها وضع قيادة الطرق الوعرة الذي يغير توزيع عزم الدوران الأمامي والخلفي وسلوك الترس التفاضلي محدود الانزلاق .

بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

ويوجد بـ سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026، انحناءات بالهيكل سلسة وتتسلق المنحدرات الوعرة برشاقة، وبها إطارات هانكوك فينتوس أيون إس إكس مصممة للطرق أكثر من التراب، وبها شاشة معلومات وترفيه منحنية جديدة مقاس 12.8 بوصة لتناسب معصم السائق.

بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

وتم تجميع معظم عناصر التحكم القابلة للمس في بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 أسفل الشاشة مما يسمح لك بوضع راحة يدك على الكونسول الوسطي والنقر على الزر الأيمن بدقة أعلى من المتوسط، وبها لوحة عدادات رقمية بإطار جديد مزود بعناصر تحكم على جانبيه للتحكم في الثبات وصلابة نظام التعليق، وبها مساند أذرع مدفأة وسقف زجاج بانورامي قابل للتعديل، وبها صندوق خلفي كبير سعة 3.2 لتر .

بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

الجدير بالذكر ان سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 تجمع بين الأداء والعملية، والرقي على الطرق الممهدة، والقدرة على القيادة على الطرق الوعرة، وتؤكد بورشه التزامها بإنتاج نسخ احتراق من كايين لمدة طويلة في العقد المقبل، إلا أن أول تجربة للسيارة الكهربائية تشير إلى أن الشركة تقدم أفضل أعمالها وأكثرها ابتكارًا في مجال تكنولوجيا البطاريات الكهربائية.

