شاهد| بورشه كايين الكهربائية 2026 الجديدة

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه كايين الكهربائية موديل 2026، وتنتمي كايين الكهربائية لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

تستمد سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 قوتها من محرك مغناطيسي دائم واحد مع ناقل حركة أحادي السرعة في كل محور، وبها محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 1000 حصان .

يوجد بـ سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026، بطارية ليثيوم أيون سعة 108 كيلوواط/ساعة قابلة للاستخدام، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتصل سرعتها القصوي إلي 320 كم/ساعة، ويمكن شحن سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 من 10% حتي 80% في مدة 16 دقيقة .

مواصفات بورشه كايين الكهربائية موديل 2026

زودت سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، باقة تصميم الطرق الوعرة التي تضيف درع خفيف للجزء السفلي من الهيكل وإطارات متخصصة، وتم تثبيت الواجهتين الأمامية والخلفية لتحسين زوايا الاقتراب والانطلاق، وبها وضع قيادة الطرق الوعرة الذي يغير توزيع عزم الدوران الأمامي والخلفي وسلوك الترس التفاضلي محدود الانزلاق .

ويوجد بـ سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026، انحناءات بالهيكل سلسة وتتسلق المنحدرات الوعرة برشاقة، وبها إطارات هانكوك فينتوس أيون إس إكس مصممة للطرق أكثر من التراب، وبها شاشة معلومات وترفيه منحنية جديدة مقاس 12.8 بوصة لتناسب معصم السائق.

وتم تجميع معظم عناصر التحكم القابلة للمس في بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 أسفل الشاشة مما يسمح لك بوضع راحة يدك على الكونسول الوسطي والنقر على الزر الأيمن بدقة أعلى من المتوسط، وبها لوحة عدادات رقمية بإطار جديد مزود بعناصر تحكم على جانبيه للتحكم في الثبات وصلابة نظام التعليق، وبها مساند أذرع مدفأة وسقف زجاج بانورامي قابل للتعديل، وبها صندوق خلفي كبير سعة 3.2 لتر .

الجدير بالذكر ان سيارة بورشه كايين الكهربائية موديل 2026 تجمع بين الأداء والعملية، والرقي على الطرق الممهدة، والقدرة على القيادة على الطرق الوعرة، وتؤكد بورشه التزامها بإنتاج نسخ احتراق من كايين لمدة طويلة في العقد المقبل، إلا أن أول تجربة للسيارة الكهربائية تشير إلى أن الشركة تقدم أفضل أعمالها وأكثرها ابتكارًا في مجال تكنولوجيا البطاريات الكهربائية.