تختار ايه .. كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا كي 4 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا كي 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر .

أسعار كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

أبعاد شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4757 مم، وعرض 1832 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان .

سعر شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

