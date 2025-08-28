قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
وزير الخارجية: لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان على غزة
رئيس وزراء قطر: جهود مصر لا تُنكر في وقف العدوان على غزة
القبض على التيكتوكر هاجر سليم في رأس البر
رسميا.. انضمام أشرف داري ومحمد الشيبي إلى قائمة منتخب المغرب
وزير الخارجية: التبادل التجاري مع قطر شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54%
رئيس وزراء قطر: توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى مع مصر قريبا
نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني برقم الجلوس على صدى البلد
مجلس الشيوخ.. 3 ملايين ناخب و654 لجنة فرعية في الغربية
مرصد الأزهر: الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح بل سعى إلى حرمان الأجيال الفلسطينية من حقها في التعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026
كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا K4 إم شيرى اريزو 8 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا كي 4 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تستمد سيارة كيا كي 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 264 نيوتن/متر .

أسعار كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

أبعاد شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4757 مم، وعرض 1832 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان .

سعر شيرى اريزو 8 موديل 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى اريزو 8 موديل 2026 كيا K4 كيا كي 4 موديل 2026 سعر شيرى اريزو 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مراسيم عاجلة تخص الديوان الأميري

الكرملين - ارشيفي

خدعة صحفية.. الكرملين يعلق علي تقرير نيوزويك بشأن طائرات استطلاع فوق ألمانيا

ارشيفي

خلال عيد ميلاد طفلة.. مقتل 15 شخصا في الهند

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد