سفير لمازيراتي.. علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

تتجسد علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات في كونه سفيرًا لعلامة مازيراتي الإيطالية، ويعمل كـ مستثمر في شركة "Lunaz" المتخصصة في تحويل السيارات إلى كهربائية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من السيارات الفاخرة من ضمنها مازيراتي MC20 ومكلارين MP4-12C ولامبورجيني.

تعاون ديفيد بيكهام مع شركات السيارات

أصبح بيكهام السفير العالمي لعلامة مازيراتي، ويعد تعاونه مع هذه العلامة الإيطالية دليلاً على شغفه بالسيارات، حيث يمتلك سيارة مازيراتي MC20 الخارقة.

واستثمر ديفيد بيكهام في شركة Lunaz البريطانية المتخصصة في تحويل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية، وهو ما يؤكد اهتمامه بالسيارات الكهربائية والاستدامة في هذا المجال، ويمتلك بيكهام مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة.

ويفضل ديفيد بيكهام استخدام سيارات الدفع الرباعي من لاند روفر كسيارة عائلية ويستخدمها أثناء تجوله في إنجلترا، ما يظهر تنوع تفضيلاته بين السيارات الرياضية والعملية.

نبذة عن ديفيد بيكهام

السير ديفيد بيكهام من مواليد 2 مايو 1975، ويعمل لاعب كرة قدم إنجليزيا سابقا والرئيس والمالك الحالي لنادي إنتر ميامي الأمريكي والمالك الشريك لنادي سالفورد سيتي الإنجليزي.

واشتهر بيكهام، الذي يلعب في المقام الأول كوسط ميدان وفي بعض الأحيان كجناح أيمن، ببراعته في التمرير وقوة تسديداته ودقة ركلاته الحرة، ويعتبر من أعظم لاعبي الوسط وأكثرهم شهرة في جيله.

ولعب في أندية ريال مدريد الإسباني بعد أن انتقل إليه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب في نادي لوس أنجلوس جلاكسي، وقام النادي بإعارته إلى نادي إيه سي ميلان من عامي 2009 و2010، وفي 2013 إنتقل إلى باريس سان جيرمان لـ6 أشهر حتى أعلن اعتزاله نهاية الموسم.

وفاز ديفيد بيكهام بـ 19 لقبا في مسيرته، وهو أول لاعب إنجليزي يفوز بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة إنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما حصل على العديد من الجوائز الفردية كلاعب بما في ذلك حصوله على افضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب خط وسط في أوروبا في سنة 1999 وأفضل لاعب إنجليزي سنة 2003، كما حصل على المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب في العالم عامي 1999 و2001، وجاء في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية سنة 1999.