قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري لبحث مجالات التعاون المشترك
"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة | بث مباشر
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سفير لمازيراتي.. علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات
علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات
إبراهيم القادري

تتجسد علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات في كونه سفيرًا لعلامة مازيراتي الإيطالية، ويعمل كـ مستثمر في شركة "Lunaz" المتخصصة في تحويل السيارات إلى كهربائية، بالإضافة إلى امتلاكه مجموعة من السيارات الفاخرة من ضمنها مازيراتي MC20 ومكلارين MP4-12C ولامبورجيني.

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

تعاون ديفيد بيكهام مع شركات السيارات

أصبح بيكهام السفير العالمي لعلامة مازيراتي، ويعد تعاونه مع هذه العلامة الإيطالية دليلاً على شغفه بالسيارات، حيث يمتلك سيارة مازيراتي MC20 الخارقة.

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

واستثمر ديفيد بيكهام في شركة Lunaz البريطانية المتخصصة في تحويل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية، وهو ما يؤكد اهتمامه بالسيارات الكهربائية والاستدامة في هذا المجال، ويمتلك بيكهام مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة.

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

ويفضل ديفيد بيكهام استخدام سيارات الدفع الرباعي من لاند روفر كسيارة عائلية ويستخدمها أثناء تجوله في إنجلترا، ما يظهر تنوع تفضيلاته بين السيارات الرياضية والعملية.

نبذة عن ديفيد بيكهام

السير ديفيد بيكهام من مواليد 2 مايو 1975، ويعمل لاعب كرة قدم إنجليزيا سابقا والرئيس والمالك الحالي لنادي إنتر ميامي الأمريكي والمالك الشريك لنادي سالفورد سيتي الإنجليزي.

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

واشتهر بيكهام، الذي يلعب في المقام الأول كوسط ميدان وفي بعض الأحيان كجناح أيمن، ببراعته في التمرير وقوة تسديداته ودقة ركلاته الحرة، ويعتبر من أعظم لاعبي الوسط وأكثرهم شهرة في جيله.

ولعب في أندية ريال مدريد الإسباني بعد أن انتقل إليه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب في نادي لوس أنجلوس جلاكسي، وقام النادي بإعارته إلى نادي إيه سي ميلان من عامي 2009 و2010، وفي 2013 إنتقل إلى باريس سان جيرمان لـ6 أشهر حتى أعلن اعتزاله نهاية الموسم.

علاقة ديفيد بيكهام بعالم السيارات

وفاز ديفيد بيكهام بـ 19 لقبا في مسيرته، وهو أول لاعب إنجليزي يفوز بألقاب الدوري في أربع دول مختلفة إنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما حصل على العديد من الجوائز الفردية كلاعب بما في ذلك حصوله على افضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب خط وسط في أوروبا في سنة 1999 وأفضل لاعب إنجليزي سنة 2003، كما حصل على المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب في العالم عامي 1999 و2001، وجاء في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية سنة 1999. 

ديفيد بيكهام علامة مازيراتي الإيطالية مكلارين MP4 12C لامبورجيني مازيراتي MC20 lunaz

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

أغلى صقر

رقم خيالي.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

فخارة الدجاج

طريقة عمل فخارة الدجاج بالبطاطس

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد