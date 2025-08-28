سانج يونج تيفولي XLV كروس أوفر بـ 700 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019، وتنتمي يونج تيفولي XLV لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 الخارجية

تظهر سيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سانج يونج، وتم تثبيت شعار شركة سانج يونج على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019

تستمد سيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 168 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 الداخلية

زودت مقصورة سيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019

يبلغ سعر سيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .