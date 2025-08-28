قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 300 ألف جنيه اركب شيفروليه أفيو سيدان

شيفروليه أفيو موديل 2009
شيفروليه أفيو موديل 2009
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2009

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو  موديل 2009، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2009 الخارجية

شيفروليه أفيو موديل 2009

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو  موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، مصابيح خلفية، مصابيح ضباب أمامية، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية.

كما تشمل صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، مرايات جانبية بنفس لون السيارة، 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، 4 جنوط رياضية.

محرك شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تحصل سيارة شيفروليه أفيو  موديل 2009 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون النبيتي .

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2009 الداخلية

شيفروليه أفيو موديل 2009

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، درج تخزين أمامي، مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، عدادات للسرعة والحرارة الوقود، أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، إضاءة داخلية للقراءة، أحزمة أمان، مرآة داخلية للرؤية.

سعر شيفروليه أفيو موديل 2009

تتوافر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

شيفروليه أفيو موديل 2009

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة بها عيوب.

بالصور

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

