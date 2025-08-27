قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فولكس فاجن ID.EVERY1.. سيارة كهربائية تعيد رسم خريطة المنافسة

فولكس فاجن ID.EVERY1
فولكس فاجن ID.EVERY1
إبراهيم القادري

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID.EVERY1، وتنتمي ID.EVERY1 لفئة السيارات الهاتشباك، وتعتبر سيارة فولكس فاجن الجديدة كهربائية اقتصادية جديدة، وتهدف لمنافسة السيارات الصينية منخفضة التكلفة، وتمتلك الهاتشباك الصغيرة المدمجة تقنيات وهندسة من شركة ريفيان الأمريكية، وستدخل خطوط الإنتاج بحلول عام 2027.

فولكس فاجن ID.EVERY1

مواصفات فولكس فاجن ID.EVERY1

تظهر سيارة فولكس فاجن ID.EVERY1 بطول 3880 مم، وبها عيون LED مميزة، وأقواس عجلات بارزة، وعمود C متين، وبها مساحة تخزين تصل إلي 305 لتر .

محرك فولكس فاجن ID.EVERY1

فولكس فاجن ID.EVERY1

تستمد سيارة فولكس فاجن ID.EVERY1 قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 94 حصان، وتعتمد علي منصة MEB، وتعمل بقوة الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 250 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

فولكس فاجن ID.EVERY1

والجيدر بالذكر ان سيارة فولكس فاجن الكهربائية الجديدة سيتم طرحها بأسعار معقولة لمنافسة الشركات الصينية في السوق، خاصة مع تزايد المنافسة في هذا القطاع، وستكون هذه السيارة هي أول طراز يعتمد على برمجيات وهندسة من شركة ريفيان الأمريكية، مما يعزز الشراكة بين الشركتين.

فولكس فاجن ID.EVERY1

تعتمد فولكس فاجن ID.EVERY1 على منصة مشتركة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وقد تستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد الأقل تكلفة لتقليل سعرها الإجمالي، وسيتم تصنيع السيارة في الهند بدلاً من المصانع الأوروبية.

سعر فولكس فاجن ID.EVERY1

ستباع سيارة فولكس فاجن ID.EVERY1 الجديدة بسعر 21 ألف دولار امريكي، أي ما يعادل 78 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ شركة فولكس فاجن

تأسست فولكس فاجن عام 1937 بهدف إنتاج سيارة الشعب الألمانية، لكنها تحولت إلى صناعة المركبات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

فولكس فاجن ID.EVERY1

وبعد الحرب بدأ في إنتاج سيارة البيتل الشهيرة، مما جعلها رمز للمعجزة الاقتصادية الألمانية وساهم في النمو العالمي للشركة من خلال طرازات جديدة مثل الباسات والجولف.

ومن ثم تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عام 1960، وواصلت التوسع لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، مع التركيز على الابتكار والحلول المستقبلية مثل التنقل الكهربائي والرقمنة. 

فولكس فاجن IDEVERY1 السيارات الهاتشباك مواصفات فولكس فاجن IDEVERY1 محرك فولكس فاجن IDEVERY1 سعر فولكس فاجن IDEVERY1 فولكس فاجن الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

ترشيحاتنا

أرشفية

بسبب تغير الفصول.. متحدث الصحة: احذروا الفيروسات التنفسية من أغسطس حتى مارس

جانب من اللقاء

إقبال جماهيري واسع على مهرجان العلمين الجديدة.. وترقب لحفلي كايروكي وتوليت

جانب من اللقاء

مركز تغير المناخ: تحذيرات من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مع نهاية فصل الصيف

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد