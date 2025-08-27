شاهد| فولكس فاجن ID.EVERY1.. سيارة كهربائية تعيد رسم خريطة المنافسة

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID.EVERY1، وتنتمي ID.EVERY1 لفئة السيارات الهاتشباك، وتعتبر سيارة فولكس فاجن الجديدة كهربائية اقتصادية جديدة، وتهدف لمنافسة السيارات الصينية منخفضة التكلفة، وتمتلك الهاتشباك الصغيرة المدمجة تقنيات وهندسة من شركة ريفيان الأمريكية، وستدخل خطوط الإنتاج بحلول عام 2027.

مواصفات فولكس فاجن ID.EVERY1

تظهر سيارة فولكس فاجن ID.EVERY1 بطول 3880 مم، وبها عيون LED مميزة، وأقواس عجلات بارزة، وعمود C متين، وبها مساحة تخزين تصل إلي 305 لتر .

محرك فولكس فاجن ID.EVERY1

تستمد سيارة فولكس فاجن ID.EVERY1 قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 94 حصان، وتعتمد علي منصة MEB، وتعمل بقوة الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 250 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

والجيدر بالذكر ان سيارة فولكس فاجن الكهربائية الجديدة سيتم طرحها بأسعار معقولة لمنافسة الشركات الصينية في السوق، خاصة مع تزايد المنافسة في هذا القطاع، وستكون هذه السيارة هي أول طراز يعتمد على برمجيات وهندسة من شركة ريفيان الأمريكية، مما يعزز الشراكة بين الشركتين.

تعتمد فولكس فاجن ID.EVERY1 على منصة مشتركة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وقد تستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد الأقل تكلفة لتقليل سعرها الإجمالي، وسيتم تصنيع السيارة في الهند بدلاً من المصانع الأوروبية.

سعر فولكس فاجن ID.EVERY1

ستباع سيارة فولكس فاجن ID.EVERY1 الجديدة بسعر 21 ألف دولار امريكي، أي ما يعادل 78 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ شركة فولكس فاجن

تأسست فولكس فاجن عام 1937 بهدف إنتاج سيارة الشعب الألمانية، لكنها تحولت إلى صناعة المركبات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحرب بدأ في إنتاج سيارة البيتل الشهيرة، مما جعلها رمز للمعجزة الاقتصادية الألمانية وساهم في النمو العالمي للشركة من خلال طرازات جديدة مثل الباسات والجولف.

ومن ثم تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عام 1960، وواصلت التوسع لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، مع التركيز على الابتكار والحلول المستقبلية مثل التنقل الكهربائي والرقمنة.