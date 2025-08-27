لكزس RX موديل 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس RX موديل 2026 ، وتنتمي RX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع لكزس الجديدة بين الراحة اليابانية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

مواصفات لكزس RX موديل 2026

زودت سيارة لكزس RX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، باب خلفي كهربائي لسهولة التحميل والتفريغ، وسقف بانوراما يضفي إحساس بالرحابة داخل المقصورة، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصه تضيف مظهر جريء، وبها مقاعد أمامية مدفأة ومهواة بكسوة جلد صناعي فاخر NuLuxe، وبها عجلة قيادة مدفأة مثالية للأجواء الباردة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه تعرض المعلومات بوضوح عالٍ، وبها شاشة معلومات وترفيه ضخمة مقاس 14 بوصه تدعم أحدث أنظمة الاتصال، وبها إضاءة محيطية داخلية لتعزيز الأجواء الفاخرة، وبها نظام صوتي مكون 12 سماعة .

محرك لكزس RX موديل 2026

تستمد سيارة لكزس RX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، بجانب ثلاثة محركات كهربائية، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 18.1 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 304 حصان، وبها مدى كهربائي يصل إلى 61 كيلومتر .

سعر لكزس RX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 250 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 270 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس RX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 274 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ شركة لكزس لصناعة السيارات

تأسست علامة لكزس عام 1989 كقسم للسيارات الفاخرة من شركة تويوتا اليابانية، بهدف إنشاء سيارة فاخرة تنافس أفضل الطرازات العالمية، وبدأت رحلتها بإطلاق سيارة LS 400 الرائدة، التي جمعت بين الأداء المتميز، والتكنولوجيا المتقدمة، والفخامة اليابانية، وذلك بسعر تنافسي، ونجحت لكزس في اكتساب سمعة مرموقة عالميًا من خلال التركيز على الجودة، والابتكار، وتقديم خدمة عملاء استثنائية، مما جعلها علامة تجارية رائدة في فئة السيارات الفاخرة .