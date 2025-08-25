أيهما تفضل إم جى ZS أو شانجان سى اس 55 بلس 2026

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS وشانجان سى اس 55 بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى ZS موديل 2026 يصل إلي 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر .

أسعار ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع بسعر مليون و 40 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

تمتلك سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

تستمد سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر .

أسعار شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 180 ألف جنيه .