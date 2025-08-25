سيارات 2026 بطابع شبابي بالسوق المصري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، والتى تلبي رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس‎ G80، وبيجو 3008، ودونج فنج ام-هيرو 1، ومينى كوبر ، ودونج فنج فويا باشون .

تستمد سيارة دونج فنج فويا باشون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 522 حصان، وعزم دوران 810 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة دونج فنج فويا باشون موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .

تتسارع سيارة مينى كوبر موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة .

تتوافر سيارة مينى كوبر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون جنيه .

عزم دوران سيارة دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 يصل إلي 1050 نيوتن/متر، وبها قوة 804 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 990 ألف جنيه .

قوة سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تصل إلي 370 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع بسعر 5 مليون و 450 ألف جنيه .

تنقل قوة سيارة بيجو 3008 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .