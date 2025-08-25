قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
تكنولوجيا وسيارات

سيارات 2026 بطابع شبابي بالسوق المصري

سيارات 2026 بطابع شبابي بالسوق المصري
سيارات 2026 بطابع شبابي بالسوق المصري
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، والتى تلبي رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس‎ G80، وبيجو 3008، ودونج فنج ام-هيرو 1، ومينى كوبر ، ودونج فنج فويا باشون .

دونج فنج فويا باشون موديل 2026

تستمد سيارة دونج فنج فويا باشون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 522 حصان، وعزم دوران 810 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج فويا باشون موديل 2026

تباع سيارة دونج فنج فويا باشون موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .

مينى كوبر موديل 2026

تتسارع سيارة مينى كوبر موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة .

مينى كوبر موديل 2026

تتوافر سيارة مينى كوبر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون جنيه .

دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

عزم دوران سيارة دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 يصل إلي 1050 نيوتن/متر، وبها قوة 804 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026

يصل سعر سيارة دونج فنج ام-هيرو 1 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 990 ألف جنيه .

جينيسيس‎ G80موديل 2026

قوة سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تصل إلي 370 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جينيسيس‎ G80موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع بسعر 5 مليون و 450 ألف جنيه .

بيجو 3008 موديل 2026

تنقل قوة سيارة بيجو 3008 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

بيجو 3008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 459 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 جينيسيس G80 بيجو 3008 دونج فنج ام هيرو 1 مينى كوبر دونج فنج فويا باشون موديل 2026 جينيسيس‎ G80موديل 2026

