تكنولوجيا وسيارات

من الفقر لعرش صناعة السيارات.. سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات
سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات
إبراهيم القادري

سويتشيرو هوندا هو مهندس وصانع ياباني ومؤسس شركة هوندا موتور المحدودة، وبدأ هوندا من الصفر وعمل كـ ميكانيكي فقير ليصبح رائدًا في صناعة الدراجات النارية والسيارات.

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات

وأسس سويتشيرو هوندا شركته عام 1948، وشهدت الشركة نمو كبير تحت قيادته، لتصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والدراجات النارية والمعدات.

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات

نشأت سويتشيرو هوندا

ولد سويتشيرو هوندا لأسرة فقيرة في اليابان، وبسبب شغف المحركات لم يكمل تعليمه الرسمي، بل عمل كمساعد ميكانيكي لاكتساب الخبرة في مجال المحركات، وأسس هوندا ورشته الخاصة واخترع أول مكابح معدنية للسيارات في اليابان، قبل أن يبتكر حلقة الكباس.

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات

بداية شركة هوندا

في عام 1948 أسس سويتشيرو هوندا شركة هوندا موتور، والتي بدأت في كوخ خشبي لتصنيع محركات الدراجات النارية، وبعد نجاح الدراجات النارية، اتجه هوندا لتصنيع السيارات في الستينات.

وحققت سيارات هوندا نجاح كبير من ضمنها، هوندا سيفيك و هوندا أكورد نجاح كبير في السوق الأمريكية، مما جعل شركة هوندا علامة تجارية عالمية، واشتهر هوندا بابتكاراته في المحركات، ومن أشهر المحركات التي صنعها، محرك CCVC الذي لا يضر بالبيئة، وأولى سياراته ذات المحرك الجديد.

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات

تم تكريم سويتشيرو هوندا بالعديد من الأوسمة والجوائز لمساهماته في الصناعة والابتكار، وكان أول ياباني يكرم في قاعة مشاهير السيارات الأمريكية.

توسع شركة هوندا

في عام 1986 أطلقت هوندا أول علامة تجارية فاخرة مخصصة، وهي هوندا أكيورا، وشاركت في أبحاث الروبوتات وأطلقت روبوتها الشهير ASIMO في عام 2000، ودخلت هوندا مجال الطيران والفضاء بتأسيس شركة GE Honda Aero Engines في عام 2004، وتصنيع طائرة HondaJet في عام 2012.

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات

وتعد هوندا أكبر شركة مصنعة للدراجات النارية في العالم، وأكبر مصنع لمحركات الاحتراق الداخلي، وهي أيضًا أكبر شركة مصنعة لمحركات الاحتراق الداخلي في العالم، ولديها شبكة عالمية تضم 34 مصنع للسيارات في 18 دولة، مما يسمح لها بتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. 

سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا نشأت سويتشيرو هوندا بداية شركة هوندا محركات الدراجات النارية هوندا

