من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

شهد سوق السيارات المصري، خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار العديد من الطرازات الجديدة والمستعملة، بعد فترة طويلة من الارتفاعات المستمرة وفرض زيادات غير رسمية عرفت بظاهرة “الأوفر برايس” على أسعار السيارات.

أعاد هذا التراجع الأمل للمستهلكين في الحصول على سيارات مناسبة بأسعار سوق السيارات المصري.

قال المستشار “أسامة أبو المجد” رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن المنافسة القوية بين الوكلاء والتجار دفعت إلى استمرار التخفيضات في أسعار السيارات على عدد من الطرازات المختلفة، سواء في شريحة السيارات الفاخرة أو المستعملة.

وأوضح: "من المتوقع أن تشهد بعض الفئات التي تتراوح أسعارها بين مليون ونصف وثلاثة ملايين جنيه تخفيضات جديدة لا تقل عن 5% خلال الفترة المقبلة، كل مشاركات أما سوق السيارات المستعملة، فسيشهد هو الآخر تراجعًا في أسعار السيارات بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 10%، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى مليون ونصف جنيه. هذه الشريحة تشهد منافسة عنيفة بين التجار، وبالتالي فإن الوكيل الذي لا يواكب التخفيضات لن يتمكن من البيع"، على حد تعبيره".

يشهد السوق المصري ملحمة حقيقية في توطين صناعة السيارات، حيث أن هناك تغيير في خريطة سوق بيع السيارات وأسعار السيارات انخفضت من 20 لـ 25% في السيارات الزيرو.