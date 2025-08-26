رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات، بالتزامن مع اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" التي أثارت جدلًا واسعًا بين المستهلكين لسنوات طويلة.

ويأتي تراجع أسعار السيارات في ظل تحسن نسبي في المعروض وزيادة المنافسة بين الوكلاء والموزعين، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتوسع قاعدة التصنيع المحلي.

سبب اختفاء ظاهرة الأوفربرايس

أكد المستشار “أسامة أبو المجد” رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن ما يشهده السوق حاليًا يعد انعكاسًا طبيعيًا لعوامل اقتصادية وتجارية موضوعية، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة مباشرة لزيادة المعروض وافتتاح مصانع جديدة ودعم الصناعة الوطنية.

وقال أبو المجد: “الإجراء الذي كان يعرف بالأوفر برايس يثبت اليوم أن القطاع يعمل بشفافية. فعندما توفر المعروض، وبدأت المصانع في الإنتاج المحلي، وتوطنت الصناعة الوطنية، انخفضت أسعار السيارات”.

وأضاف: "طوال السنوات الماضية كنا نؤكد أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، واليوم نرى هذا يتحقق بوضوح: استقر الدولار فانخفضت الأسعار، زادت المنافسة فانخفضت الأسعار، زاد المعروض فانخفضت أسعار السيارات. هذه في الحقيقة شهادة براءة ذمة للتجارة، وتأكيد على أن السوق يتحرك وفق قواعد اقتصادية طبيعية"، على حد قوله".

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن السوق يشهد مرحلة جديدة من التوازن، حيث بات المستهلك هو المستفيد الأول من عودة الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية، مشيرًا إلى أن المنافسة بين الوكلاء ستظل المحرك الأساسي لمزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة.