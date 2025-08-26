قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو 320 أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

بي إم دبليو 320 موديل 2009
بي إم دبليو 320 موديل 2009
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 320 موديل 2009

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 320 موديل 2009، وتنتمي 320 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 320 موديل 2009 الخارجية

بي إم دبليو 320 موديل 2009

تمتلك سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 320 موديل 2009

بي إم دبليو 320 موديل 2009

تستمد سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2009 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 225 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 320 موديل 2009 الداخلية

بي إم دبليو 320 موديل 2009

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2009 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها ماسحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 320 موديل 2009

بي إم دبليو 320 موديل 2009

تتوافر سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

