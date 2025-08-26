أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

لا تعيش سيارات الفورمولا 1 حياة طويلة، فهي تصنع خصيصًا لموسم واحد فقط قبل أن تستبدل بأخرى أكثر تطورًا.

يعود السبب إلى تغير اللوائح والقوانين بشكل دائم، وسعي الفرق لاستغلال كل تفصيلة تمنحهم ميزة تنافسية.

ومع أن تكلفة السيارة الواحدة قد تتجاوز 20 مليون دولار، إلا أن معظمها يُعامل مثل أحذية الموسم الماضي: إما يُفكك للحصول على قطع غيار، أو يحول إلى مواد لتطوير سيارات جديدة.

مصير سيارات فورمولا 1 بعد السباقات

بعد انتهاء الموسم، تحتفظ بعض الفرق مثل مرسيدس وماكلارين وفيراري وويليامز بأجزاء ضخمة من سياراتها ضمن أقسام التراث.

فمرسيدس AMG F1 مثلًا تملك أكثر من مليون قطعة غيار مخزنة ومعلمة بدقة للاستخدام المستقبلي أو للأغراض التاريخية.

أما المحركات، فإذا كانت مُستأجرة من شركة موردة، مثل حالة مكلارين مع مرسيدس، فيُعاد تسليمها.

سيارات في العروض والمتاحف

جزء من هذه السيارات يخضع لصيانة منتظمة ليظل صالحًا للقيادة في العروض التاريخية أو الترويجية.

وتستغل بعض الفرق هذه السيارات في الفعاليات الجماهيرية أو كرمز تسويقي للرعاة.

أما النماذج الأيقونية، فيُحافظ عليها داخل متاحف الشركات أو تُعرض للأجيال القادمة كجزء من تاريخ الرياضة.

سيارات بملايين الدولارات

على الرغم من ندرة بيعها، تصل بعض السيارات إلى مزادات علنية وتحقق أسعارًا خيالية.

فقد بيعت سيارة مرسيدس قادها لويس هاميلتون عام 2013 مقابل 20.36 مليون دولار في 2023، فيما حصدت سيارة مايكل شوماخر الفائزة ببطولة 2001 نحو 18.17 مليون دولار.

بل إن سيارة فورمولا 1 تعود لخمسينيات القرن الماضي قادها خوان مانويل فانجيو وستيرلينج موس، حققت 53.9 مليون دولار، لتصبح ثاني أغلى سيارة بيعت في مزاد على الإطلاق.

بعض الأبطال لا يقاومون سحر سياراتهم السابقة، مثل سيباستيان فيتيل الذي يمتلك سيارة ويليامز FW14B الشهيرة التي قادها نايجل مانسيل في 1992، إضافة إلى ماكلارين MP4/8 التي جلس خلف مقودها أسطورة السباقات أيرتون سينا.

أما "بيرني إكليستون" الرئيس السابق للفورمولا 1، فجمع واحدة من أكبر المجموعات على الإطلاق، باع منها 69 سيارة في مزاد مقابل 646 مليون دولار.

رغم أن سيارات الفورمولا 1 لا تصنع لتعيش طويلًا على الحلبات، إلا أن قيمتها تتضاعف خارجها.

فهي تتحول إما إلى إرث محفوظ في المتاحف والفعاليات، أو إلى كنوز ثمينة تباع بملايين الدولارات لهواة الجمع.

وفي كل الأحوال، تبقى هذه السيارات رمزًا لسرعة التطور في رياضة لا تعرف التكرار.

