بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

يشهد سوق السيارات المصري حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مع اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" التي أثقلت كاهل المستهلكين على مدار الأشهر الماضية.

ويعود هذا الانخفاض إلى توازن أكبر بين العرض والطلب، بجانب استقرار نسبي في حركة الاستيراد.

انخفاض أسعار السيارات بين مليون ونص لـ3

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وقال: "فيه تخفيض تاني هيتم في العربيات اللي من مليون ونص لغاية 3 مليون، مش هيقل عن 5%".

وأوضح أن موجة الانخفاض الحالية لم تكن مفاجئة، بل نتيجة طبيعية لزيادة المعروض بالسوق وحرص الوكلاء والمستوردين على تنشيط المبيعات بعد فترة من الركود.

وأشار إلى أن عودة التنافسية بين الوكلاء والتجار، بجانب وعي المستهلك، ساعدت في إنهاء هذه ظاهرة الأوفربرايس.

توقعات المرحلة المقبلة

توقع رئيس رابطة تجار السيارات أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من التخفيضات، خصوصًا في الفئات الفاخرة والسيارات ذات الشريحة السعرية المرتفعة، مشددًا على أن المستهلك سيكون هو المستفيد الأكبر من هذه التغييرات.