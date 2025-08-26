قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
بالصور

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

عزة عاطف

يشهد سوق السيارات المصري حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مع اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" التي أثقلت كاهل المستهلكين على مدار الأشهر الماضية. 

ويعود هذا الانخفاض إلى توازن أكبر بين العرض والطلب، بجانب استقرار نسبي في حركة الاستيراد.

انخفاض أسعار السيارات بين مليون ونص لـ3

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. 

وقال: "فيه تخفيض تاني هيتم في العربيات اللي من مليون ونص لغاية 3 مليون، مش هيقل عن 5%".

وأوضح أن موجة الانخفاض الحالية لم تكن مفاجئة، بل نتيجة طبيعية لزيادة المعروض بالسوق وحرص الوكلاء والمستوردين على تنشيط المبيعات بعد فترة من الركود.

وأشار إلى أن عودة التنافسية بين الوكلاء والتجار، بجانب وعي المستهلك، ساعدت في إنهاء هذه ظاهرة الأوفربرايس.

توقعات المرحلة المقبلة

توقع رئيس رابطة تجار السيارات أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من التخفيضات، خصوصًا في الفئات الفاخرة والسيارات ذات الشريحة السعرية المرتفعة، مشددًا على أن المستهلك سيكون هو المستفيد الأكبر من هذه التغييرات.

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

Find X9

أوبو تجهز وحوشا جديدة.. تسريبات تكشف عن كاميرات بيريسكوب مزدوجة وبطاريات عملاقة في هواتف Find X9 القادمة

آبل

صراع الأسرار التقنية.. آبل تقاضي موظفًا سابقًا بتهمة تسريب تصميمات "Apple Watch "

تيك توك

مفارقة غريبة.. ترامب يتحول من عدو لتيك توك إلى أحد معجبيه.. فما مصير قرار الحظر؟

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

