قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
ويتكوف: واشنطن تسعى لإنجاز اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية 2025
هشام حنفي: لا توجد نية في الأهلي لرحيل ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز
بعد وفاة 6 من طلابها.. التعليم العالي تبحث وضع "أكاديمية وهمية" تمتلك فروعا بالمحافظات| خاص
أحمد موسى بعد الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو: مصر تقف مع رجالها في كل مكان
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أختار منهما.. أرخص سيارتين 2026 سيدان في مصر

أرخص سيارتين 2026 سيدان في مصر
أرخص سيارتين 2026 سيدان في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا و هيونداي اكسنت RB موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2026

 شيفروليه أوبترا موديل 2026

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

 شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2026

 شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

أبعاد هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .

محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 يصل إلي 43 لتر، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وعزم دوران 156 نيوتن/متر .

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 930 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026 محرك شيفروليه أوبترا أسعار شيفروليه أوبترا هيونداي اكسنت RB موديل 2026 محرك هيونداي اكسنت RB أسعار هيونداي اكسنت RB

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

فريق سموحة

مدرب سموحة: هدفنا في المرحلة الأولى من الدوري التواجد ضمن السبعة الأوائل.. فيديو

كهربا ووالدته

كهربا في ظهور جديد مع والدته على انستجرام .. شاهد

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز أمام فاركو

بالصور

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد