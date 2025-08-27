أختار منهما.. أرخص سيارتين 2026 سيدان في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا و هيونداي اكسنت RB موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 769 ألف جنيه .

أبعاد هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .

محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 يصل إلي 43 لتر، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وعزم دوران 156 نيوتن/متر .

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 930 ألف جنيه .