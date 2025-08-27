قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي واي دي U9.. السيارة التي كسرت حاجز السرعة العالمي

إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن سيارتها بي واي دي U9 الجديدة التي حطمت الأرقام القياسية لتصبح أسرع سيارة كهربائية في العالم بسرعة وصلت إلى 472.4 كم/ساعة ، وتنتمي بي واي دي U9 لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتنافس، بوجاتي و كوينيجسيج.

بي واي دي U9 الجديدة

محرك بي واي دي U9 الجديدة

تستمد سيارة بي واي دي U9 قوتها من محركات كهربائية بقوة 744 حصان، وتعمل هذه المحركات بنظام كهربائي فائق الجهد 1200 فولت، قادر على دمج هذه المحركات لتوليد قوتها الإجمالية، وتصل سرعتها القصوي إلي 450 كم/ساعة .

بي واي دي U9 الجديدة

ومن جانبه أوضح السائق المحترف مارك باسنج الذي قاد السيارة، قائلا :" تجربة قيادة السيارة أقرب إلى التحليق فوق الأرض بفضل القوة الهائلة والتوازن المثالي" .

مواصفات بي واي دي U9 الجديدة

زودت سيارة بي واي دي U9 ، بـ جناح خلفي ضخم، وناشر هواء واسع، وفتحات تهوية دقيقة تعمل على تقليل مقاومة الهواء وزيادة قوة الضغط السفلي.

وجدير بالذكر ان سيارة بي واي دي U9 تمثل تحول كبير في صورة الصناعة الصينية، وتؤكد ان دور الشركات الصينية لم يعد مقتصر على توفير سيارات بأسعار منخفضة، بل باتت قادرة على منافسة أوروبا في مجالات الفخامة والسرعة والتقنيات المتطورة.

بي واي دي U9 الجديدة

وأثبتت بي واي دي أنها تملك القدرة على كسر الحواجز ودخول مجالات كانت حكر على علامات تاريخية مثل بورشه، بوجاتي، ولامبورجيني، وذلك يؤكد أن السيارات الكهربائية لم تعد مجرد بديل اقتصادي أو بيئي، بل قادرة على تحطيم الأرقام القياسية والهيمنة على المضامير، وسيارة بي واي دي يانج وانج U9 ليست فقط أسرع سيارة كهربائية في العالم، بل أيضًا رسالة واضحة من الصين إلى العالم تؤكد ان المستقبل للصين.

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

تأسست شركة بي واي دي كشركة لتصنيع البطاريات في عام 1995، ثم أطلقت قسم السيارات BYD Auto في عام 2003، والذي استحوذ على شركة Xi'an Qinchuan Automobile قبل أن يغير اسمها إلى BYD Auto.

وأطلقت بي واي دي أول سيارة لها، وهي BYD F3 في عام 2005. وبحلول عام 2022 أصبحت أكبر مصنع للسيارات في الصين ومن أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم. 

بي واي دي U9 الجديدة بي واي دي U9 محرك بي واي دي U9 مواصفات بي واي دي U9

