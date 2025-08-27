محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

شهد مصنع توتشيجي في اليابان لحظة تاريخية بخروج آخر نسخة من سيارة نيسان R35 GT-R من خط الإنتاج، معلنًا نهاية حقبة استمرت 18 عامًا لطراز ترك بصمة لا تنسى في عالم السيارات الرياضية.

ورغم إسدال الستار على هذا الجيل، أكدت نيسان أن اسم GT-R سيعود "يومًا ما" بجيل جديد يواصل الإرث العريق.

منذ طرحها لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات عام 2007، أثبتت R35 مكانتها كسيارة خارقة تجمع بين الأداء الاستثنائي وراحة القيادة والتصميم الفاخر.

وخلال مسيرتها، تم إنتاج نحو 48 ألف وحدة، جرى تزويدها جميعًا بمحرك V6 ثنائي التوربو سعة 3.8 لتر، جرى تجميعه يدويًا على يد تسعة مهندسين من "التاكومي".

تطور المحرك عبر السنوات ليصل في طراز نيسمو إلى قوة 600 حصان مع نظام الدفع الرباعي المتطور Attesa ET-S.

تميزت GT-R بقدرتها الأسطورية على حلبات السباق، حيث حققت زمنًا قياسيًا بلغ 7:08.679 دقيقة على حلبة نوربورجرينج عام 2013، كما سجلت انتصارات في بطولات سوبر جي تي وسباقات التحمل العالمية، ورسخت مكانتها كرمز للأداء الياباني.

جاءت النسخة الأخيرة من R35 من طراز GT-R Premium Edition T-Spec بلون "أرجواني منتصف الليل" الشهير، وصنعت خصيصًا لعميل ياباني بعد توقف الشركة عن استقبال الطلبات في السوق المحلي مطلع العام.

قال إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: “بعد 18 عامًا مميزة، تركت R35 GT-R بصمة خالدة في تاريخ صناعة السيارات.

يعتبر إرثها شهادة على شغف فريقنا وولاء عملائنا.

هذا ليس وداعًا نهائيًا لـ GT-R، بل بداية لمرحلة جديدة.

سيعود هذا الاسم العريق يومًا ما، ومعه مستوى جديد من الأداء والتفوق. نطلب من عشاقنا الصبر، فنحن نعمل على مستقبل يليق بتراث GT-R.”

مستقبل GT-R

رغم عدم وجود جدول زمني محدد لإطلاق الجيل القادم R36، إلا أن نيسان ألمحت إلى أنه سيستند إلى الدروس المستفادة من R35.

وبينما طرحت تكهنات حول نسخة كهربائية مستوحاة من مفهوم "هايبر فورس"، تشير توقعات أخرى إلى احتمال اعتماد نظام هجين استجابةً لطلبات العملاء.

ومهما يكن الخيار النهائي، فإن نيسان أكدت أن GT-R ستظل دائمًا أيقونة في عالم السيارات، وجزءًا لا يتجزأ من هويتها المستقبلية.