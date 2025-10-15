قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق: تمنيت ألَّا يتحدّث أسامة نبيه بعد الإقصاء من كأس العالم للشباب
160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
أسوان تكثف استعداداتها لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني
أدركت الإمام وهو يرفع من الركوع فهل تحسب لى ركعة مع الجماعة؟.. أمين الفتوى يوضح
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن
بعد قليل .. بدء مُحاكمة طليق البلوجر هدير عبد الرازق
من مدينة السلام إلى قلوب العالم| شرم الشيخ تجمع القادة على إنهاء حرب غزة وإطلاق مرحلة سلام غير مسبوقة
سماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان السودانية | تفاصيل
هل يجوز قول: «اللهم كما جعلت سورة الرحمن عروس القرآن عجّل بزواجي»؟
وصول 4 نعوش للرهائن الإسرائيليين من غزة إلى مركز الطب الشرعي بتل أبيب
بعد قليل .. بدء محاكمة سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ خالد حجاج .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025
ياسمين بدوي

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 ..تم إعلانه رسميا في مدارس محافظة أسوان ، لتصبح أسوان بذلك أول محافظة تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس .

حيث اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان ، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الثالث الابتدائي وجاءت تفاصيله في الصورة التالية :

May be an illustration of ticket stub, blueprint and text

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

May be an image of ticket stub and text

كما أعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الأول الإعدادي ، وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

May be an image of ticket stub and text

أما عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الثاني الإعدادي ، فتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

May be an image of ticket stub, map and text

واعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان أيضا  جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الأول الثانوي ، وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎education G.s Administation فترة صباحية ومسائية محا فظة أسوان مديرية التربية والتعليم ادارة التعليم التانوي زمن الاجابة خمسون دقيقة خمسون دقيقة خمسون دقيقة خمسون دقيقة خمسون دقيقة خمسون دقيقة جدول إمتحان الصف الأول لثانوي (عربي لغات) اختبار شهر اكتوبر للعام الدراسي ٢٢٢٢٢/٢٢۵ الماده الفترة اللغة لاجنبية الاولى الحصة الثانية اللغة العربية الحصة الثانية التاريخ الحصة الثالثة الرياضيات الحصة الثانية علوممتكاملة الحصة الثانية الفلسفة والمنطق الحصة الثالثة اليوم والتاريخ الاثنين ٢٢/٢٢/٢٢٧٧ الثلاثاء ۰٨ ۰لثلاثاء١٨/٢٢/ الاربعاء ال٠ربعء٢١/١٢/٣0٥ ٢٠/٢٢/٢٢٢٩ الخميس ۲۰٠۲٠/۰۰ امتحانات المواد خارج المجموع تتم بمعرفة المدرسة‎'‎‎

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان كذلك جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الثاني الثانوي ، وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

May be an image of text

 

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2025

 

  •  تستهدف امتحانات شهر أكتوبر 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الخامس في الفصل الدراسي الأول
  •  يقوم موجه أول المادة بتنفيذ 3 نماذج امتحانية في امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، ويتم تسليمها للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك 3 نماذج للمادة داخل الفصل الواحد وتراعى المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

 

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للإدارات بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية للمادة تجرى داخل الحصة بصورة مبسطة ، بحيث لا تزيد عن مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم عن خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام في 9 أكتوبر بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم بمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدرجات والمفردات التالية:

امتحانات شهر أكتوبر امتحانات شهر أكتوبر 2025 شهر أكتوبر امتحانات جدول امتحانات شهر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد