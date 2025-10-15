جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 و ضوابط عقدها .. تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 ..تم إعلانه رسميا في مدارس محافظة أسوان ، لتصبح أسوان بذلك أول محافظة تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب المدارس .

حيث اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان ، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصف الثالث الابتدائي وجاءت تفاصيله في الصورة التالية :

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

كما أعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الأول الإعدادي ، وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

أما عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الثاني الإعدادي ، فتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

واعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان أيضا جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الأول الثانوي ، وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان كذلك جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 الصف الثاني الثانوي ، وتتمثل تفاصيله في الصورة التالية :

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2025

تستهدف امتحانات شهر أكتوبر 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الخامس في الفصل الدراسي الأول

يقوم موجه أول المادة بتنفيذ 3 نماذج امتحانية في امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، ويتم تسليمها للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك 3 نماذج للمادة داخل الفصل الواحد وتراعى المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للإدارات بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقييمات الأسبوعية للمادة تجرى داخل الحصة بصورة مبسطة ، بحيث لا تزيد عن مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم عن خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام في 9 أكتوبر بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم بمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدرجات والمفردات التالية: