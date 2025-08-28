بنصف مليون جنيه.. اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك

تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2010، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان.

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 الخارجية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 من الخارج تصميما عصريا بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبخا 4 جنوط رياضية للكاوتش.

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2010

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 الداخلية

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها أذرع تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2010

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 499 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.