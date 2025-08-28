قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك

هوندا سيتي موديل 2013
هوندا سيتي موديل 2013
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها؛ لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هوندا سيتي موديل 2013

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيتي موديل 2013، وتنتمي سيتي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات هوندا سيتي موديل 2013 الخارجية

هوندا سيتي موديل 2013

وتظهر سيارة هوندا سيتي موديل 2013 من الخارج بتصميم عصري؛ بفضل احتوائها على شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وتم تثبيت شعار شركة هوندا على حقيبة السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، و4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، و4 جنوط رياضية للكاوتش، ومساحات زجاج أمامية.

هوندا سيتي موديل 2013

محرك هوندا سيتي موديل 2013

تستمد سيارة هوندا سيتي موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

هوندا سيتي موديل 2013

مقصورة هوندا سيتي موديل 2013 الداخلية

زودت مقصورة سيارة هوندا سيتي موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، ودرج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب، ومرآة داخلية للرؤية، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان.

سعر هوندا سيتي موديل 2013

هوندا سيتي موديل 2013

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة مواصفات هوندا سيتي هوندا سيتي موديل 2013 مقصورة هوندا سيتي سعر هوندا سيتي

