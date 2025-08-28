بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها؛ لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيتي موديل 2013، وتنتمي سيتي لفئة السيارات السيدان.

مواصفات هوندا سيتي موديل 2013 الخارجية

وتظهر سيارة هوندا سيتي موديل 2013 من الخارج بتصميم عصري؛ بفضل احتوائها على شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وتم تثبيت شعار شركة هوندا على حقيبة السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، و4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، و4 جنوط رياضية للكاوتش، ومساحات زجاج أمامية.

محرك هوندا سيتي موديل 2013

تستمد سيارة هوندا سيتي موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة هوندا سيتي موديل 2013 الداخلية

زودت مقصورة سيارة هوندا سيتي موديل 2013 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، ودرج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب، ومرآة داخلية للرؤية، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان.

سعر هوندا سيتي موديل 2013

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .