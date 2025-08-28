قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص سيارة شيري هاتشباك في مصر

شيري كيو كيو موديل 2004
شيري كيو كيو موديل 2004
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيري كيو كيو موديل 2004

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيري كيو كيو موديل 2004، وتنتمي كيو كيو لفئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .

مواصفات شيري كيو كيو موديل 2004 الخارجية

شيري كيو كيو موديل 2004

تمتلك سيارة شيري كيو كيو موديل 2004 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح خلفية، وتم تثبيت شعار شركة شيري علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة شيري أيضا علي حقيبة السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها شبكة أمامية صغيرة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيري كيو كيو موديل 2004

شيري كيو كيو موديل 2004

تمكنت سيارة شيري كيو كيو موديل 2004 من قطع مسافة 130 ألف/كم، وبها محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيري كيو كيو موديل 2004 الداخلية

شيري كيو كيو موديل 2004

زودت مقصورة سيارة شيري كيو كيو موديل 2004 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شيري كيو كيو موديل 2004

شيري كيو كيو موديل 2004

تباع سيارة شيري كيو كيو موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري السيارات الهاتشباك شيري كيو كيو موديل 2004 كيو كيو موديل 2004 مواصفات شيري كيو كيو

