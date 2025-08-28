قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. شانجان UNI-V إم دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

شانجان UNI-V إم دونج فنج إيباي 007
شانجان UNI-V إم دونج فنج إيباي 007
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان UNI-V  و دونج فنج إيباي 007 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان UNI-V  موديل 2026

شانجان UNI-V  موديل 2026

زودت سيارة شانجان UNI-V  موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شانجان UNI-V  موديل 2026

شانجان UNI-V  موديل 2026

تستمد سيارة شانجان UNI-V  موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقودس عة 51 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

سعر شانجان UNI-V  موديل 2026

شانجان UNI-V  موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V  موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

تحتوي سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

تنتج سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 قوة 268 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر .

سعر دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

