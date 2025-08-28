تختار إيه .. شانجان UNI-V إم دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان UNI-V و دونج فنج إيباي 007 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

زودت سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تستمد سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقودس عة 51 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

سعر شانجان UNI-V موديل 2026

شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

تحتوي سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

تنتج سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 قوة 268 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر .

سعر دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

دونج فنج إيباي 007 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج إيباي 007 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .