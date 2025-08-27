استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

كشفت شركة مرسيدس بنز عن استدعاء 3,749 مركبة من طرازات 2023–2026، تشمل GLC وGLC كوبيه، إضافة إلى EQE بجميع فئاتها، بسبب احتمال وجود مسامير مفكوكة في وصلة التوجيه قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة مخاطر الحوادث.

تفاصيل المشكلة

أوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن البرغي المثبت لوصلة التوجيه قد لا يكون محكمًا وفق المواصفات، ما يسمح بارتخاء الوصلة بمرور الوقت.

وتعود المشكلة إلى ثغرة في عملية الإنتاج، حيث قد يتم إغفال شد بعض البراغي أثناء التجميع.

اكتشاف الخلل

بدأت القضية في يوليو الماضي، عندما أبلغ أحد السائقين عن ضوضاء غير طبيعية في نظام التوجيه.

وبعد التحقيق، تبين أن السبب هو مسمار غير مثبت بشكل صحيح.

ورغم خطورة العطل، لم تُسجل سوى مطالبة ضمان واحدة مرتبطة بالمشكلة حتى الآن.

خطة الإصلاح

قررت مرسيدس استدعاء جميع السيارات المتأثرة، مؤكدة أن إصلاح الخلل بسيط، حيث سيقوم الوكلاء بإعادة ربط وصلة التوجيه بحامل التوجيه بإحكام.

ومن المقرر بدء إرسال إشعارات المالكين يوم 17 أكتوبر المقبل.

استون مارتن تواجه مشكلة في نظام المكابح

في سياق متصل، أعلنت أستون مارتن عن استدعاء 178 سيارة فانكويش موديل 2025، بعد اكتشاف خلل محتمل في مضخة التفريغ الخاصة بالمكابح.

أوضحت السلطات أن المضخة قد تفشل في بعض الظروف في توليد التفريغ المطلوب، ما يؤدي إلى فقدان دعم المكابح وضعف فعاليتها.

من المنتظر أن تعمل الشركة مع الوكلاء على فحص المركبات المتأثرة وإصلاح المشكلة لضمان الحفاظ على أعلى معايير السلامة.