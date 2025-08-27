قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
أحمد الأشعل يكتب: منظومة الشكاوى الحكومية.. عقد جديد بين المواطن والدولة
خلافاتهما لم تكن خفية.. طارق الشناوي: والد أنغام الأكثر إساءة لها
طارق الشناوي: أنغام فنانة واعية تختار كلماتها بعناية وتعرف أهدافها جيدًا |فيديو
بعد الإفراج عنه ببريطانيا.. أحمد موسى يوجه كلمة لـ أحمد عبد القادر على الهواء| شاهد
والدة الشهيد عمر القاضي: بكيت فرحا بعد تضمين سيرته الذاتية في منهج اللغة العربية
إنجاز غير مسبوق.. البترول تكشف تفاصيل اكتشاف بئر جديدة في منطقة امتياز| فيديو
بعد نجاح «سراب».. هاني عادل في تجربة جديدة وغامضة بـ«أزمة ثقة» | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 5 سيارات أوتوماتيك 2025 في مصر

أفضل 5 سيارات أوتوماتيك 2025
أفضل 5 سيارات أوتوماتيك 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا CN7، وبي واي دي F3، وتويوتا كورولا، ونيسان صني، وشيري اريزو 5 .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

تستمد سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 145 نيوتن/متر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2025

تنتج سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوة 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وعزم دوران 154 نيوتن/متر .

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2025

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

هيونداي النترا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة هيونداي النترا موديل 2025 يصل إلي 45 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وقوة 126 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي .

هيونداي النترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تويوتا كورولا موديل 2025 نيسان صنى موديل 2025 شيرى اريزو 5 موديل 2025 هيونداي النترا موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

أرشيفية

باستثناء أمريكا.. أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون بوقف فوري للمجاعة والعمليات العسكرية في غزة

أرشيفية

أكسيوس: بلير وكوشنر يشاركان في اجتماع بالبيت الأبيض لبحث خطة ما بعد الحرب في غزة

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

المزيد