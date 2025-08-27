أفضل 5 سيارات أوتوماتيك 2025 في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا CN7، وبي واي دي F3، وتويوتا كورولا، ونيسان صني، وشيري اريزو 5 .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

تستمد سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 145 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2025

تنتج سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوة 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وعزم دوران 154 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2025

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلي 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

سرعة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 القصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

هيونداي النترا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة هيونداي النترا موديل 2025 يصل إلي 45 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وقوة 126 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي النترا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .