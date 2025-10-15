قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: إزالة 115 حالة تعدي واسترداد 2612 فدانًا من أملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 التي تستهدف مواجهة كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.

إزالة 115 حالة تعدي واسترداد 2612 فدانًا

وأوضح المحافظ أن الحملات التي جرت في 10 مراكز وحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط أسفرت عن إزالة 115 حالة تعدي واسترداد 2612 فدانًا و5 قراريط و10 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب 6049 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن الإزالات شملت 62 حالة تعدي بمركز القوصية على أراضي تقنين التعمير، و7 حالات بمركز البداري على أراضي زراعية وإصلاح زراعي ومتغيرات مكانية، و9 حالات بمركز أبوتيج شملت أراضي أملاك وحدة محلية ومتغيرات مكانية، إلى جانب 14 حالة إزالة فورية بمركز ساحل سليم على أراضي إصلاح زراعي والمحمية بالوادي الأسيوطي.

كما تم إزالة 3 حالات تعدي بكل من مركزي أبنوب وديروط على أراضي زراعية وإصلاح زراعي، وحالتين بمركز صدفا على أراضٍ زراعية، و5 حالات بمركز منفلوط على أراضٍ زراعية وإصلاح زراعي، إلى جانب 7 حالات متغيرات مكانية بمركز أسيوط، بالإضافة إلى حالتي تعدي بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، تشهد تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة بمشاركة الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة مستمرة دون تهاون وباستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة التنفيذ وفرض هيبة الدولة.

وشدد المحافظ، على أن الدولة عازمة على استكمال إزالة جميع التعديات واسترداد كل شبر من أملاكها، لافتًا إلى أن التعامل مع أي مخالفة جديدة سيكون فوريًا وحاسمًا.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

أسيوط إزالة التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة 115 حالة تعدي حملة مكبرة لإزالة التعديات

