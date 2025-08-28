قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي إلنترا أوتوماتيك تلامس المليون جنيه

هيونداي إلنترا موديل 2019
هيونداي إلنترا موديل 2019
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي إلنترا موديل 2019 

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا موديل 2019، وتنتمي إلنترا لفئة السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2019 الخارجية

هيونداي إلنترا موديل 2019 

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها ماسحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي إلنترا موديل 2019

هيونداي إلنترا موديل 2019 

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي إلنترا موديل 2019 الداخلية

هيونداي إلنترا موديل 2019 

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 علي العديد من المميزات من ضمنها، زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والمصابيح والإشارات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر هيونداي إلنترا موديل 2019

هيونداي إلنترا موديل 2019 

تباع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة هيونداي إلنترا موديل 2019 إلنترا موديل 2019 مواصفات هيونداي إلنترا محرك هيونداي إلنترا سعر هيونداي إلنترا

