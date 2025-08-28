هيونداي إلنترا أوتوماتيك تلامس المليون جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي إلنترا موديل 2019

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا موديل 2019، وتنتمي إلنترا لفئة السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2019 الخارجية

هيونداي إلنترا موديل 2019

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها ماسحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي إلنترا موديل 2019

هيونداي إلنترا موديل 2019

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي إلنترا موديل 2019 الداخلية

هيونداي إلنترا موديل 2019

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 علي العديد من المميزات من ضمنها، زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والمصابيح والإشارات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر هيونداي إلنترا موديل 2019

هيونداي إلنترا موديل 2019

تباع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .