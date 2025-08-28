لو معاك 500 ألف جنيه تركب عربيه إيه مستعملة في 2025؟

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيلي امجراند، وهيونداي ماتريكس، وبيجو 301، وبي إم دبليو 523، وكيا بيكانتو .

جيلى امجراند 7 موديل 2014

تحصل سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 178 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيلى امجراند 7 موديل 2014

تباع سيارة جيلى امجراند 7 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس موديل 2008

تتوافر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 301 موديل 2016

تنقل قوة سيارة بيجو 301 موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 172 ألف/كم، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 301 موديل 2016

سعر سيارة بيجو 301 موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي إم دبليو 523 موديل 1998

تمكنت سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 من قطع مسافة 440 ألف/كم، وبها محرك سعة 2300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 523 موديل 1998

يبلغ سعر سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2015

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2015 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 980 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2015

تأتى سيارة كيا بيكانتو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .