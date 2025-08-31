قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: علي ماهر يوافق على تدريب الأهلي.. والإعلان عن إقالة ريبيرو خلال ساعات
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل؟.. ساوايست إس 09 أم جيتور إكس 90 بلس 2026

ساوايست اس 09 إم جيتور اكس 90 بلس 2026
ساوايست اس 09 إم جيتور اكس 90 بلس 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 09 و جيتور اكس 90 بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

وتأتي سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

محرك ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 يصل إلي 57 لتر، وتنتج قوة 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 8.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 499 ألف جنيه .

أبعاد جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

 جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

محرك جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

 جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

تستمد سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر .

سعر جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

 جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

يصل سعر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 520 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 ساوايست اس 09 جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 محرك ساوايست اس 09

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة،

الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدَّعوي العاشر

حكم الجمعيات المالية الشهرية

حكم الجمعيات المالية الشهرية.. الأزهر للفتوى يوضح

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والدة الدكتور أحمد حسين رئيس جامعة نور مبارك بكازاخستان

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد