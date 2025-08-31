إيهما تفضل؟.. ساوايست إس 09 أم جيتور إكس 90 بلس 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 09 و جيتور اكس 90 بلس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

وتأتي سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

محرك ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 يصل إلي 57 لتر، وتنتج قوة 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 8.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 499 ألف جنيه .

أبعاد جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

تتوافر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

محرك جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

تستمد سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر .

سعر جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

جيتور اكس 90 بلس موديل 2026

يصل سعر سيارة جيتور اكس 90 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 520 ألف جنيه .