مخترع إشارات المرور الثلاثية.. تعرف على جاريت مورجان

انضم جاريت مورجان لعالم السيارات من خلال اختراعه لإشارة المرور ثلاثية الألوان، وهي اختراع أساسي في تنظيم حركة السير وتقليل الحوادث.

جاريت مورجان مخترع إشارات المرور الثلاثية

وبعد مشاهدة حادث خطير في تقاطع طرق، قام مورجان باختراع إشارة مرور تتضمن وضع تحذيري ثالث " اللون الأصفر " في عام 1923، وذلك ساعد في تنبيه السائقين والمشاة وتوفير فترة آمنة لعبور المشاة، ومن ثم باع مورجان حقوق اختراعه لشركة جنرال إلكتريك، وذلك ساهم في تعزيز السلامة على الطرق حول العالم .

سبب اختراع إشارة المرور ثلاثية الألوان

شهدت بداية القرن العشرين زيادة كبيرة في عدد السيارات، مما أدى إلى فوضى في الطرق وارتفاع معدلات الحوادث بين السيارات والعربات التي تجرها الخيول والمشاة.

وفي عام 1923 حصل مورجان على براءة اختراع لإشارة مرور يدوية على شكل حرف T، تضمنت وضع ثالث "تحذيريًا" باللون الأصفر، بالإضافة إلى وضعي التوقف والانطلاق، وبعدها باع مورجان حقوق اختراعه لشركة جنرال إلكتريك، التي قامت بتركيب إشارات المرور التي ابتكرها في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد .

أهمية اختراعات جاريت مورجان

ساهمت اختراعات جاريت مورجان بشكل كبير في جعل الطرق أكثر أمانًا للجميع، وأصبحت إشارات المرور جزء أساسي من تنظيم حركة السير اليومية، وكان مورجان من أوائل الأشخاص السود في كليفلاند الذين امتلكوا سيارة، وطور مهاراته الميكانيكية من خلال العمل على إصلاح آلات الخياطة، وعمل أيضًا على تطوير قابض احتكاك، وهو مكون يستخدم في آليات مختلفة، بما في ذلك السيارات، مما يوضح اهتمامه بالتفاصيل الميكانيكية ومهاراته في هذا المجال.

نبذة عن جاريت مورجان

جاريت مورجان كان مخترع ورجل أعمال وقائد مجتمع أمريكي من أصل أفريقي اشتهر باختراعه لـ إشارة مرور بثلاثة أوضاع وقناع غاز بدائي يعرف بـ "غطاء السلامة"، بالإضافة إلى اختراعات السلامة، وطور مورجان حل كيميائي لفرد الشعر وأسس شركة ناجحة لمنتجات العناية بالشعر، وكان له دور في تحسين الوضع المدني والسياسي للأمريكيين من أصل أفريقي، خاصة في كليفلاند أوهايو .