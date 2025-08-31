قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بـ 600 ألف جنيه .. اركب فولكس فاجن باسات

فولكس فاجن باسات موديل 2010
فولكس فاجن باسات موديل 2010
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن باسات موديل 2010 

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن باسات موديل 2010، وتنتمي فاجن باسات لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2010 الخارجية

فولكس فاجن باسات موديل 2010 

تظهر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2010 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بالأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فولكس فاجن باسات موديل 2010

فولكس فاجن باسات موديل 2010 

تمكنت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2010 من قطع مسافة 213 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن باسات موديل 2010 الداخلية

فولكس فاجن باسات موديل 2010 

تحتوي مقصورة سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد .

سعر فولكس فاجن باسات موديل 2010

فولكس فاجن باسات موديل 2010 

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

