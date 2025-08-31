قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيتروين سي اليزيه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2019
سيتروين سي اليزيه موديل 2019
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سي اليزيه موديل 2019، وتنتمي سي اليزيه لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سيتروين سي اليزيه موديل 2019 الخارجية

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

تمتلك سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2019

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

تستمد سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 129 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين سي اليزيه موديل 2019 الداخلية

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

زودت مقصورة سيتروين سي اليزيه موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي .

سعر سيتروين سي اليزيه موديل 2019

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

تباع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

