سوبارو امبريزا سيدان سعرها 350 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوبارو امبريزا موديل 2003، وتنتمي امبريزا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سوبارو امبريزا موديل 2003 الخارجية

تمتلك سيارة سوبارو امبريزا موديل 2003 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوبارو، وتم تثبيت شعار شركة سوبارو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك سوبارو امبريزا موديل 2003

تمكنت سيارة سوبارو امبريزا موديل 2003 من قطع مسافة 280 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوبارو امبريزا موديل 2003 الداخلية

زودت مقصورة سيارة سوبارو امبريزا موديل 2003 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، وبها كونسول وسطي أمامي، وبها حوامل اكواب .

سعر سوبارو امبريزا موديل 2003

تباع سيارة سوبارو امبريزا موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .