تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 بطابع شبابي في مصر

سيارات جديدة 2026 بطابع شبابي
سيارات جديدة 2026 بطابع شبابي
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو كارديان، ولينك كو 02، وام جى وان ، وهيونداي I30 ، ودونج فنج بوكس .

رينو كارديان موديل 2026

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 974 ألف جنيه .

لينك كو 02 موديل 2026

تنتج سيارة لينك كو 02 موديل 2026 قوة 272 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينك كو 02 موديل 2026

تباع سيارة لينك كو 02 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 400 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ام جى وان موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية .

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

هيونداي I30 موديل 2026

عزم دوران سيارة هيونداي I30 موديل 2026 يصل إلي 253 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

دونج فنج بوكس موديل 2026

قوة سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تصل إلي 94 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أتوماتيك .

دونج فنج بوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة رينو كارديان موديل 2026 لينك كو 02 موديل 2026 ام جى وان موديل 2026 هيونداي I30 موديل 2026

