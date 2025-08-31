أسعار كيا سبورتاج هايبرد 2026 في السعودية

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 في السعودية، وتنتمي سبورتاج هايبرد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وجاءت بتحديثات شاملة تعزز مكانتها في فئة الـSUV المدمجة، وتجمع بين التصميم العصري، والأداء المتوازن، والتقنيات الذكية.

كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

أبعاد كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

تأتى سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 1835 مم، وعرض 734 مم، وارتفاع 669 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1085 مم .

محرك كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

تستمد سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 187 حصان، وعزم دوران 241 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

وتحصل كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 على قوتها ايضا من، محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 231 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

زودت سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة بشبكة تهوية موسعة ومصابيح رأسية LED حادة، وتصميم مستوحى من فلسفة الضدين المتحدين مع إضاءة نهارية كهرمانية، وبها جنوط رياضية مقاس 19 بوصة ولمسات سوداء .

كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 بها، شاشتان بانوراميتان مقاس 12.3 بوصه للعدادات والمعلومات الترفيهية، وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكياً، وبها شاشة عرض أمامية (HUD) ونظام ركن ذكي عن بعد، وبها مقاعد أمامية مدفأة، وسقف بانورامي، ونظام صوتي Harman Kardon، وبها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار وتنبيه السائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات والتحكم في المكابح أثناء نزول المنحدرات.

سعر كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 102 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 143 ألف ريال سعودي .