شاهد| رام 1500 هيمي موديل 2026 البيك أب

كشفت رام عن طرازها الجديد رام 1500 هيمي موديل 2026، وتنتمي هيمي لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها واجه أكثر قوة وأناقة مع محرك بنزين، وتجمع بين الطابع العضلي الخشن والأناقة العصرية، وتنافس فورد F-150 وشيفروليه سيلفرادو.

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

محرك رام 1500 هيمي موديل 2026

تستمد سيارة رام 1500 هيمي موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي، بجانب نظام مايلد هايبرد، وتنتج قوة 395 حصان ، وبها عزم دوران 556 نيوتن/متر متصل بها علبة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية .

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

مواصفات رام 1500 هيمي موديل 2026

زودت سيار ة رام 1500 هيمي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جريء باللون الأسود يفرض حضور قوي على الطريق، وبها خطوط جانبية عضلية تعكس القوة والاستعداد لأي تحد، وبها إطارات ضخمة تمنح الشاحنة شخصية مهيبة سواء على الطرق المعبدة أو الوعرة، وبها مصابيح أمامية LED رفيعة تضيف لمسة تقنية حديثة تعزز من فخامة المظهر.





بالاضافة إلي ان سيارة رام 1500 هيمي موديل 2026 بها، تطعيمات سوداء لامعة حول الشبك والإطارات، وبها واجهة أمامية توحي بالصلابة لكنها متوازنة بخطوط انسيابية، وبها خلفية بارزة مع شعار RAM بحجم كبير لتأكيد الهوية.





تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

في عام 1981 أطلقت دودج شاحنة دودج رام التي اكتسبت سمعة كشاحنة عمل موثوقة، وفي عام 2009، وتم فصل علامة رام كعلامة تجارية مستقلة عن دودج، لتتخصص في شاحنات البيك أب.

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

وفي عام 2010 أصبحت رام جزء منفصل من شركة كرايسلر، وركزت على تطوير شاحنات قوية ومتطورة، وفي عام 2020 بعد اندماج مجموعة فيات كرايسلر مع مجموعة PSA، أصبحت علامة رام مملوكة لشركة ستيلانتيس.

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

وتعاونت رام مع شركة كومينز لتزويد شاحناتها بمحركات ديزل قوية، وفي الفترة ما بين 2004 و 2006، قدمت رام الجيل الثالث من شاحنات "دودج رام SRT-10"، التي تميزت بمحرك 10 سلندر قوي، وسمح الانفصال لعلامة دودج بالتركيز على السيارات الرياضية مثل تشالنجر وتشارجر، بينما كرست رام جهودها لابتكار شاحنات أكثر قوة وتقدماً.