حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| رام 1500 هيمي موديل 2026 البيك أب

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب
رام 1500 هيمي 2026 البيك أب
إبراهيم القادري

كشفت رام عن طرازها الجديد رام 1500 هيمي موديل 2026، وتنتمي هيمي لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها واجه أكثر قوة وأناقة مع محرك بنزين، وتجمع بين الطابع العضلي الخشن والأناقة العصرية، وتنافس فورد F-150 وشيفروليه سيلفرادو.

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

محرك رام 1500 هيمي موديل 2026

تستمد سيارة رام 1500 هيمي موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي، بجانب نظام مايلد هايبرد، وتنتج قوة 395 حصان ، وبها عزم دوران 556 نيوتن/متر متصل بها علبة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية .

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

مواصفات رام 1500 هيمي موديل 2026

زودت سيار ة رام 1500 هيمي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جريء باللون الأسود يفرض حضور قوي على الطريق، وبها خطوط جانبية عضلية تعكس القوة والاستعداد لأي تحد، وبها إطارات ضخمة تمنح الشاحنة شخصية مهيبة سواء على الطرق المعبدة أو الوعرة، وبها مصابيح أمامية LED رفيعة تضيف لمسة تقنية حديثة تعزز من فخامة المظهر.



بالاضافة إلي ان سيارة رام 1500 هيمي موديل 2026 بها، تطعيمات سوداء لامعة حول الشبك والإطارات، وبها واجهة أمامية توحي بالصلابة لكنها متوازنة بخطوط انسيابية، وبها خلفية بارزة مع شعار RAM بحجم كبير لتأكيد الهوية.



تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

في عام 1981 أطلقت دودج شاحنة دودج رام التي اكتسبت سمعة كشاحنة عمل موثوقة، وفي عام 2009، وتم فصل علامة رام كعلامة تجارية مستقلة عن دودج، لتتخصص في شاحنات البيك أب.

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

وفي عام 2010 أصبحت رام جزء منفصل من شركة كرايسلر، وركزت على تطوير شاحنات قوية ومتطورة، وفي عام 2020 بعد اندماج مجموعة فيات كرايسلر مع مجموعة PSA، أصبحت علامة رام مملوكة لشركة ستيلانتيس.

رام 1500 هيمي 2026 البيك أب

وتعاونت رام مع شركة كومينز لتزويد شاحناتها بمحركات ديزل قوية، وفي الفترة ما بين 2004 و 2006، قدمت رام الجيل الثالث من شاحنات "دودج رام SRT-10"، التي تميزت بمحرك 10 سلندر قوي، وسمح الانفصال لعلامة دودج بالتركيز على السيارات الرياضية مثل تشالنجر وتشارجر، بينما كرست رام جهودها لابتكار شاحنات أكثر قوة وتقدماً. 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

