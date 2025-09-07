تعرف على نيلز بوهلين مخترع حزام الأمان ثلاثي النقاط

نيلز بوهلين مهندس ميكانيكي ومخترع سويدي، واشتهر بوهلين باختراعه لحزام الأمان ثلاثي النقاط في عام 1958، وهو اختراع أنقذ ملايين الأرواح وساهم بشكل كبير في سلامة السيارات.

نيلز بوهلين مخترع حزام الأمان ثلاثي النقاط

عمل نيلز بوهلين في شركة فولفو، وقام بتطوير حزام الأمان الذي يوزع قوة الاصطدام بالتساوي ويثبت الجزء العلوي والسفلي من الجسم، وذلك يقلل بشكل كبير من الإصابات الخطيرة عند وقوع حوادث السيارات علي الطرق .

بداية عمل نيلز بوهلين في صناعة الطائرات

ولد نيلز بوهلين في هارنوساند بالسويد وبدأ مسيرته المهنية في شركة ساب السويدية لصناعة الطائرات، وساهم في تصميم مقاعد القذف بالطائرات العسكرية.

عمل نيلز بوهلين في شركة فولفو لصناعة السيارات

في عام 1958 تم استقطاب نيلز بوهلين من قبل رئيس شركة فولفو جونار إنجيلاو، وذلك من أجل ان يعمل كمهندس سلامة في الشركة، خاصة بعد فقدان قريب في حادث بسبب ضعف أحزمة الأمان.

نيلز بوهلين واختراع حزام الأمان ثلاثي النقاط

وبعد نجاحة في مجال صناعة الطائرات نجح بوهلين في تطوير حزام الأمان الحديث ثلاثي النقاط في عام 1958 في شركة فولفو، ويتكون حزام الأمان من شريط يمر عبر الصدر وآخر عبر الحوض، ويتم تثبيتهما في نقطة واحدة، وذلك يوفر تثبيت أكثر فعالية وأمان مقارنة بالأحزمة السابقة.

براءة اختراع حزام الأمان ثلاثي النقاط

بعد حصول نيلز بوهلين على براءة اختراع لتصميمه قررت شركة فولفو ترك براءة الاختراع مفتوحة لجميع الشركات المصنعة للسيارات حول العالم لاستخدامها مجانًا، وذلك من أجل سلامة الجمهور وضمان انتشار التقنية.

ومنذ ذلك الوقت وأصبح حزام الأمان ثلاثي النقاط معيار عالمي في صناعة السيارات، بالاضافة إلي أنه ساهم في تقليل خطر الوفيات والإصابات الخطيرة في الحوادث بنسبة كبيرة.

توفي نيلز بوهلين في 26 سبتمبر من عام 2002 عن عمر يناهز 82 عام، ولعبت اختراعاته دور محوري في تعزيز ثقافة السلامة في السيارات، ولا يزال تصميمه جزء أساسي من معظم السيارات الحديثة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات خلال حياته، بما في ذلك دخوله قاعة المشاهير الوطنية الأمريكية للمخترعين في عام 2002.