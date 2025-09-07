اسبيرانزا تيجو .. سيارة عائلية سعرها 350 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، اسبيرانزا تيجو موديل 2010، وتنتمي تيجو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات اسبيرانزا تيجو موديل 2010 الخارجية

تظهر سيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2010 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة اسبيرانزا، وتم تثبيت شعار شركة اسبيرانزا أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك اسبيرانزا تيجو موديل 2010

تنقل قوة سيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 228 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة اسبيرانزا تيجو موديل 2010 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر اسبيرانزا تيجو موديل 2010

تباع سيارة اسبيرانزا تيجو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .