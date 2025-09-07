قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما تختار .. هافال H6 إم أم جى اتش إس 2026 | صور

هافال H6 إم ام جى اتش اس 2026
هافال H6 إم ام جى اتش اس 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هافال H6 و ام جى اتش اس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

وزودت سيارة هافال H6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

محرك هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

وتستمد سيارة هافال H6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر .

سعر هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 555 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق .

محرك ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تحصل سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 221 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 575 ألف جنيه .

