تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. كيا ريو سيدان للبيع بـ 450 ألف جنيه

كيا ريو موديل 2009
كيا ريو موديل 2009

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا ريو موديل 2009 

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا ريو موديل 2009، وتنتمي ريو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا ريو موديل 2009 الخارجية

كيا ريو موديل 2009 

تمتلك سيارة كيا ريو موديل 2009 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد خارجية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك كيا ريو موديل 2009

كيا ريو موديل 2009 

تستمد سيارة كيا ريو موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا ريو موديل 2009 الداخلية

كيا ريو موديل 2009 

تمتلك مقصورة سيارة كيا ريو موديل 2009 من الداخل الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساند يد أمامية، وبها حوامل أكواب، وبها مقابض داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان .

سعر كيا ريو موديل 2009

كيا ريو موديل 2009 

تباع سيارة كيا ريو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

