رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

أعلنت شركة رينو الفرنسية دخولها رسميا سباق السيارات الهجينة، عبر طرح طرازها الجديد Symbioz E-Tech 160 ، المنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وذلك في إطار توسعها في تقنيات الدفع الصديق للبيئة.

تعتمد السيارة Symbioz E-Tech 160 على نظام دفع هجين متكامل يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 158 حصان (116 كيلووات)، إلى جانب محركين كهربائيين مدعومين ببطارية صغيرة سعة 1.4 كيلووات/ساعة، ما يوفر أداء سلسا وكفاءة محسنة في استهلاك الوقود.

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في زمن قدره 9.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة، بينما تم تقدير متوسط استهلاك الوقود وفقا لدورة WLTP عند 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

واحدة من أبرز مميزات Symbioz E-Tech 160 هي اعتمادها على ناقل الحركة الذكي Dogbox، والذي يعمل بدون قابض تقليدي، ويوفر تغييرات سلسة بين السرعات، مما يحسن من استجابة السيارة ويمنح تجربة قيادة مريحة وأكثر دقة.

تأتي السيارة مجهزة بعدد من الأنظمة الرقمية الحديثة، من بينها نظام الوسائط المتعددة OpenR Link المدمج بخدمات جوجل، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وكاميرا خلفية لزيادة الأمان، إلى جانب نظام تثبيت سرعة تكيفي يساهم في تحسين الراحة أثناء القيادة.

طرحت رينو طراز Symbioz E-Tech 160 بسعر يبدأ من 33,100 يورو، أي ما يعادل نحو 1.88 مليون جنيه مصري .