وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

كريم عاطف

أعلنت شركة رينو الفرنسية دخولها رسميا سباق السيارات الهجينة، عبر طرح طرازها الجديد Symbioz E-Tech 160 ، المنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وذلك في إطار توسعها في تقنيات الدفع الصديق للبيئة.

تعتمد السيارة Symbioz E-Tech 160 على نظام دفع هجين متكامل يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 158 حصان (116 كيلووات)، إلى جانب محركين كهربائيين مدعومين ببطارية صغيرة سعة 1.4 كيلووات/ساعة، ما يوفر أداء سلسا وكفاءة محسنة في استهلاك الوقود.

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في زمن قدره 9.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة، بينما تم تقدير متوسط استهلاك الوقود وفقا لدورة WLTP عند 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

واحدة من أبرز مميزات Symbioz E-Tech 160 هي اعتمادها على ناقل الحركة الذكي Dogbox، والذي يعمل بدون قابض تقليدي، ويوفر تغييرات سلسة بين السرعات، مما يحسن من استجابة السيارة ويمنح تجربة قيادة مريحة وأكثر دقة.

تأتي السيارة مجهزة بعدد من الأنظمة الرقمية الحديثة، من بينها نظام الوسائط المتعددة OpenR Link المدمج بخدمات جوجل، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وكاميرا خلفية لزيادة الأمان، إلى جانب نظام تثبيت سرعة تكيفي يساهم في تحسين الراحة أثناء القيادة.

طرحت رينو طراز Symbioz E-Tech 160 بسعر يبدأ من 33,100 يورو، أي ما يعادل نحو 1.88 مليون جنيه مصري .

رينو الفرنسية رينو السيارات الهجينة Symbioz E Tech 160 SUV نظام دفع هجين

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الفنان كريم مغاوري

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

جامعة أسوان

انطلاق امتحانات الدور الثانى بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

حملات مرورية

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

معارض «أهلاً مدارس»

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

