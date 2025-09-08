كيا و مرسيدس وهيونداي.. مزاد علني جديد لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم.. تفاصيل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن عقد جلسة مزاد علني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، لبيع عدد من السيارات والبضائع المتنازل عنها والمصادرة بجمارك ميناء الإسكندرية والسلوم والمطارات.

تقام جلسة المزاد العلني بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

يتضمن المزاد قائمة مميزة من السيارات تشمل: كيا أوبتيما، مرسيدس C240، هيونداي توسان، شيفروليه بيك أب، فولكس فاجن، مرسيدس S500، كيا سنتافيا، تويوتا لاند كروزر، شيروكي ليبرتي، مرسيدس فيتو، رأس جرار رينو، إلى جانب حفار من ماركة هيونداي.

يشمل المزاد تشكيلة واسعة من البضائع المتنوعة، منها: هواتف محمولة، سجائر وشيشة إلكترونية، ماكينات فوري، ساعات، أجهزة كهربائية، أحذية، أجهزة طبية، رخام، مساحيق، بالإضافة إلى نحو 55 طنا من الأقمشة وخيوط اللف.

وحسب هيئة الخدمات الحكومية، تباع كراسة الشروط بسعر 400 جنيه من مقر الهيئة في الدقي، ويشترط لدخول المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد أو البطاقة الضريبية للتجار.

ويسمح للمشاركين باصطحاب فنيين وخبراء خلال معاينة اللوطات، ويلزم من يرسو عليه المزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فورا، على أن يتم سداد الباقي خلال 15 يوما، وذلك وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. وتباع اللوطات منفردة وبدون عمولة.

ويسمح بترخيص السيارات القابلة للترخيص وفقا لقانون المرور، بينما تطمس أرقام شاسيه المركبات غير القابلة للترخيص أو يتم تكهينها، أما البضائع المباعة برسم الصادر أو إعادة التصدير، فيجب تصديرها خلال المدد القانونية، وإلا يتم توقيع الغرامات المقررة.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في الحضور إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وارتداء الكمامة خلال جلسة المزاد.