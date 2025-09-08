شاهد| تويوتا كراون 2026 بقوة خفية جديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق وداخلية فاخرة، وبها محركات هجين متنوعة .

تويوتا كراون موديل 2026

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كراون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي هجين، وتنتج قوة 218 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كراون موديل 2026

وتحصل سيارة تويوتا كراون موديل 2026 أيضا علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو هجين، وتخرج قوة 344 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

تمتلك سيارة تويوتا كراون موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصة، ونظام معلومات وترفيه متوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto، وكاميرا 360 درجة، وبها مقاعد جلدية، وسقف بانوراما، وبها لوحة شحن لاسلكي وخمسة منافذ USB، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED تمنحها مظهر عصري.

تويوتا كراون موديل 2026

سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها خاصية الدخول والتشغيل الذكي، وشاحن لاسلكي مدمج، وكاميرا خلفية، وبها نظام تثبيت سرعة تكيفي، ومساعد تحديد المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيهات للمشاة وراكبي الدراجات، وبها مستشعرات وحساسات أمامية وخلفية، وبها كاميرا 360 درجة لتسهيل المناورة، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، وبها جناح خلفي أنيق، وشبك أمامي أكبر، ومصابيح خلفية بتصميم جديد .

وسائل الأمان بـ تويوتا كراون موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا كراون موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تثبيت السرعة التكيفي (DRCC)، وتحذير مغادرة المسار ومساعدة الحفاظ عليه (LDA with Steering Assist)، وبها نظام مساعدة تتبع المسار (LTA)، ومساعدة إشارات الطريق (RSA) للسائق عبر شاشة المعلومات.

تويوتا كراون موديل 2026

ويوجد في تويوتا كراون موديل 2026 ، إضاءة عالية تلقائية (AHB)، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء (Blind Spot Monitor)، وبها تنبه السائق لوجود مركبات في النقاط العمياء، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية (Forward Collision Warning with Automatic Emergency Braking)، وتنبه السائق لخطر التصادم وتحاول تفاديه تلقائيًا، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وتنبه السائق عند اقتراب مركبات من الخلف عند الرجوع للخلف.