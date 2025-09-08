بسعر مغري .. اركب هيونداي أكسنت سيدان

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي أكسنت موديل 2006

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي أكسنت موديل 2006، وتنتمي أكسنت لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي أكسنت موديل 2006 الخارجية

هيونداي أكسنت موديل 2006

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من الخارج تصميم جذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تنقل قوة سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 700 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي أكسنت موديل 2006 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها حوامل اكواب .

هيونداي أكسنت موديل 2006

سعر هيونداي أكسنت موديل 2006

تباع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .