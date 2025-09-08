بنص مليون جنيه .. اشتري فورد فيستا أوتوماتيك

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فورد فيستا موديل 2014

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد فيستا موديل 2014، وتنتمي فيستا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فورد فيستا موديل 2014 الخارجية

تمتلك سيارة فورد فيستا موديل 2014 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك فورد فيستا موديل 2014

تستمد سيارة فورد فيستا موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 124 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد فيستا موديل 2014 الداخلية

زودت سيارة فورد فيستا موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، حوامل أكواب، وكونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر فورد فيستا موديل 2014

تباع سيارة فورد فيستا موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .