الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج ؟

حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج
حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج
إبراهيم القادري

الأخوان جون وهوراس دودج كانا رائدي أعمال أمريكيين، ومصنعي سيارات، وأسسوا علامة دودج التجارية، وعملوا أيضا في تصنيع قطع غيار السيارات لشركات من ضمنها، فورد وأولدز في ورشة آلات في ديترويت، وأطلقوا سيارتهما الأولى في عام 1914.

حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج 

وتعتبر شركة دودج واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات، واشترتها شركة كرايسلر لاحقًا في عام 1928، ولدا الأخوان في نايلز، ميشيجان، وانتقلا إلى ديترويت في عام 1886، وعملوا في مصانع مختلفة.

عمل هوراس وجون دودج في تصنيع قطع الغيار

في عام 1901 أسس الأخوان هوراس وجون دودج ورشة آلات في ديترويت، وبدآ في تصنيع قطع غيار سيارات لشركات مثل فورد.

حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج 

وبحلول عام 1913 بدأ الأخوان في إنتاج سياراتهما الخاصة، وأطلقا أول سيارة لهما وهي، دودج موديل 30، في نوفمبر عام 1914 .

اختراعات الأخوان هوراس وجون دودج

اخترع هوراس دودج أول سيارة مصنوعة بالكامل من الفولاذ في الولايات المتحدة، وتوفي جون في يناير من عام 1920، وتبعه أخوه هوراس في ديسمبر من العام نفسه.

حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج 

وفي عام 1925 تم بيع شركة دودج براذرز لشركة استثمارية، وثم اشترتها شركة كرايسلر في عام 1928، وأسس الأخوان علامة تجارية أصبحت مرادف للجودة والقيمة والاعتمادية في صناعة السيارات.

شركة دودج لصناعة السيارات

واستمرت علامة دودج التجارية في النمو والتطور لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، حيث تنتج مجموعة متنوعة من السيارات، واستحوذت شركة كرايسلر على شركة دودج براذرز عام 1928.

حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج 

وكان هوراس دودج وشقيقه الأكبر جون فرانسيس دودج لا ينفصلان في طفولتهما وبلوغهما، واشتهر الثنائي بمبادرتهما الشخصية، وقد صنعا ذات مرة دراجة هوائية عالية العجلات من مواد خردة، وفي عام 1886، انتقل الأخوان دودج إلى ديترويت بولاية ميشيجان ، حيث حصلوا على وظائف في مصنع مورفي للغلايات، وهو مصنع لتصنيع الغلايات يملكه مهندس بحري يدعى توماس مورفي، وفي عام 1894، ذهبوا للعمل كعمال ماكينات في شركة Canadian Typograph Company عبر نهر ديترويت في وندسور، أونتاريو . 

ورشة آلات جون وهوراس دودج فورد وأولدز ميشيجان كرايسلر اختراعات الأخوان هوراس جون دودج شركة استثمارية

