محطات هامة في حياة الأخوان هوراس وجون دودج مؤسسي دودج ؟

الأخوان جون وهوراس دودج كانا رائدي أعمال أمريكيين، ومصنعي سيارات، وأسسوا علامة دودج التجارية، وعملوا أيضا في تصنيع قطع غيار السيارات لشركات من ضمنها، فورد وأولدز في ورشة آلات في ديترويت، وأطلقوا سيارتهما الأولى في عام 1914.

وتعتبر شركة دودج واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات، واشترتها شركة كرايسلر لاحقًا في عام 1928، ولدا الأخوان في نايلز، ميشيجان، وانتقلا إلى ديترويت في عام 1886، وعملوا في مصانع مختلفة.

عمل هوراس وجون دودج في تصنيع قطع الغيار

في عام 1901 أسس الأخوان هوراس وجون دودج ورشة آلات في ديترويت، وبدآ في تصنيع قطع غيار سيارات لشركات مثل فورد.

وبحلول عام 1913 بدأ الأخوان في إنتاج سياراتهما الخاصة، وأطلقا أول سيارة لهما وهي، دودج موديل 30، في نوفمبر عام 1914 .

اختراعات الأخوان هوراس وجون دودج

اخترع هوراس دودج أول سيارة مصنوعة بالكامل من الفولاذ في الولايات المتحدة، وتوفي جون في يناير من عام 1920، وتبعه أخوه هوراس في ديسمبر من العام نفسه.

وفي عام 1925 تم بيع شركة دودج براذرز لشركة استثمارية، وثم اشترتها شركة كرايسلر في عام 1928، وأسس الأخوان علامة تجارية أصبحت مرادف للجودة والقيمة والاعتمادية في صناعة السيارات.

شركة دودج لصناعة السيارات

واستمرت علامة دودج التجارية في النمو والتطور لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، حيث تنتج مجموعة متنوعة من السيارات، واستحوذت شركة كرايسلر على شركة دودج براذرز عام 1928.

وكان هوراس دودج وشقيقه الأكبر جون فرانسيس دودج لا ينفصلان في طفولتهما وبلوغهما، واشتهر الثنائي بمبادرتهما الشخصية، وقد صنعا ذات مرة دراجة هوائية عالية العجلات من مواد خردة، وفي عام 1886، انتقل الأخوان دودج إلى ديترويت بولاية ميشيجان ، حيث حصلوا على وظائف في مصنع مورفي للغلايات، وهو مصنع لتصنيع الغلايات يملكه مهندس بحري يدعى توماس مورفي، وفي عام 1894، ذهبوا للعمل كعمال ماكينات في شركة Canadian Typograph Company عبر نهر ديترويت في وندسور، أونتاريو .