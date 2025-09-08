قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تكشف عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية وتقدم أربع نماذج جديدة في ميونخ

فولكس فاجن
فولكس فاجن
كريم عاطف

استبقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية انطلاق فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات بالكشف عن ملامح خطتها الجديدة لدخول سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، معتمدة على نماذج أبسط في التصميم وأكثر قربا من المستهلك من حيث التسعير والأسماء التجارية.

ففي عرض خاص أقيم قبل يومين من الافتتاح الرسمي، قدمت المجموعة أربع سيارات كهربائية جديدة تحمل شعارات فولكس فاجن وسكودا وكوبرا، والمقرر أن تبدأ رحلتها في الأسواق الأوروبية خلال العام المقبل. 

وكان أبرز هذه الطرازات "آي دي. بولو" التي ستطرح بسعر يقل قليلا عن 25 ألف يورو، وأكد أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن فولكس فاجن "تضع التحول الكهربائي في قلب استراتيجيتها المستقبلية".

النماذج المعروضة ما زالت إما أولية أو تحت غطاء جزئي، بينما من المنتظر أن يشهد شهر مايو 2025 الظهور العالمي الأول لـ"آي دي. بولو"، على أن يبدأ تسويقها رسميا في خريف 2026. 

ولتقليل التكاليف، سيتم تصنيع الطرازات الأربعة مجتمعة في إسبانيا، فيما تخطط فولكس فاجن لإطلاق موديل اقتصادي اخر عام 2027 تحت الاسم المؤقت "آي دي إفري وان" بسعر يقارب 20 ألف يورو، ليحل محل السيارة الصغيرة "آب" التي توقف إنتاجها منذ 2023، على أن يتم تجميعه في البرتغال.

وتسعى الشركة من خلال هذه الطرازات إلى تعزيز حصتها في سوق السيارات الكهربائية، تماشيا مع المعايير الأوروبية المشددة الخاصة بخفض الانبعاثات، وتفادي الغرامات المرتبطة بها. 

وتشير أرقام النصف الأول من العام الجاري إلى أن المركبات الكهربائية شكلت 11% من مبيعات المجموعة، بزيادة 47% على مستوى العالم و90% في أوروبا مقارنة بالعام الماضي، ما منحها صدارة السوق الأوروبي بحصة تبلغ 28%. 

وبلغ إجمالي مبيعاتها الكهربائية عالميا نحو 466 ألف وحدة من أصل 4.41 مليون سيارة سلمتها خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

أما "آي دي. بولو" الجديدة فهي النسخة الإنتاجية للنموذج التجريبي "آي دي. تو أول" الذي عرض قبل عامين ونصف، ويصل طولها إلى 4.05 متر، قريبا من حجم بولو التقليدية، لكن مع تصميم أكثر ارتباطا بموديلات الاحتراق الداخلي على خلاف لغة تصميم عائلة "آي دي" السابقة، ويبلغ مدى سيرها 450 كيلومترا مع قوة تصل إلى 226 حصانا في نسخة GTI الرياضية، بينما ستأتي النسخة الأساسية بسعر 25 ألف يورو ببطارية أصغر ومدى أقصر.

فولكس فاجن الألمانية فولكس فاجن معرض ميونخ الدولي للسيارات معرض ميونخ الدولي معرض ميونخ سيارات كهربائية جديدة آي دي بولو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

معارض «أهلاً مدارس»

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة “إنترلووب جروب” الباكستانية لصناعة الملابس الجاهزة

اقتصادية قناة السويس: القنطرة غرب تمثل وجهة واعدة لصناعة الملابس الجاهزة

في لفتة إنسانية اتحاد الشركات ينعي لاعب الطائرة الشاطئية ويكرم أسرته

في لفتة إنسانية.. اتحاد الشركات ينعى لاعب الطائرة الشاطئية ويكرم أسرته

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد