فولكس فاجن تكشف عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية وتقدم أربع نماذج جديدة في ميونخ

استبقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية انطلاق فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات بالكشف عن ملامح خطتها الجديدة لدخول سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، معتمدة على نماذج أبسط في التصميم وأكثر قربا من المستهلك من حيث التسعير والأسماء التجارية.

ففي عرض خاص أقيم قبل يومين من الافتتاح الرسمي، قدمت المجموعة أربع سيارات كهربائية جديدة تحمل شعارات فولكس فاجن وسكودا وكوبرا، والمقرر أن تبدأ رحلتها في الأسواق الأوروبية خلال العام المقبل.

وكان أبرز هذه الطرازات "آي دي. بولو" التي ستطرح بسعر يقل قليلا عن 25 ألف يورو، وأكد أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن فولكس فاجن "تضع التحول الكهربائي في قلب استراتيجيتها المستقبلية".

النماذج المعروضة ما زالت إما أولية أو تحت غطاء جزئي، بينما من المنتظر أن يشهد شهر مايو 2025 الظهور العالمي الأول لـ"آي دي. بولو"، على أن يبدأ تسويقها رسميا في خريف 2026.

ولتقليل التكاليف، سيتم تصنيع الطرازات الأربعة مجتمعة في إسبانيا، فيما تخطط فولكس فاجن لإطلاق موديل اقتصادي اخر عام 2027 تحت الاسم المؤقت "آي دي إفري وان" بسعر يقارب 20 ألف يورو، ليحل محل السيارة الصغيرة "آب" التي توقف إنتاجها منذ 2023، على أن يتم تجميعه في البرتغال.

وتسعى الشركة من خلال هذه الطرازات إلى تعزيز حصتها في سوق السيارات الكهربائية، تماشيا مع المعايير الأوروبية المشددة الخاصة بخفض الانبعاثات، وتفادي الغرامات المرتبطة بها.

وتشير أرقام النصف الأول من العام الجاري إلى أن المركبات الكهربائية شكلت 11% من مبيعات المجموعة، بزيادة 47% على مستوى العالم و90% في أوروبا مقارنة بالعام الماضي، ما منحها صدارة السوق الأوروبي بحصة تبلغ 28%.

وبلغ إجمالي مبيعاتها الكهربائية عالميا نحو 466 ألف وحدة من أصل 4.41 مليون سيارة سلمتها خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

أما "آي دي. بولو" الجديدة فهي النسخة الإنتاجية للنموذج التجريبي "آي دي. تو أول" الذي عرض قبل عامين ونصف، ويصل طولها إلى 4.05 متر، قريبا من حجم بولو التقليدية، لكن مع تصميم أكثر ارتباطا بموديلات الاحتراق الداخلي على خلاف لغة تصميم عائلة "آي دي" السابقة، ويبلغ مدى سيرها 450 كيلومترا مع قوة تصل إلى 226 حصانا في نسخة GTI الرياضية، بينما ستأتي النسخة الأساسية بسعر 25 ألف يورو ببطارية أصغر ومدى أقصر.